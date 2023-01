Kľúčové informácie

Bitcoin rástol osem dní za sebou, teraz medziročne o 9,2 %.

Obdobie nízkej volatility na kryptotrhoch v spojení s miernejšími údajmi o inflácii poslalo ceny nahor

Najnovšia správa CPI je zverejnená vo štvrtok, čo spustí volatilitu a je životne dôležité pre trh po zvýšenom optimizme za posledný mesiac.

Altcoiny by sa mohli v správe násilne pohnúť, zatiaľ čo bitcoin pravdepodobne strasie svoju hranicu 18 000 dolárov, ak údaje prídu pod alebo nad očakávania

Bitcoin má za sebou osem dní rastu cien, keďže sa pre investorov do kryptomien neúnavne začal nový rok.

Zatiaľ čo rok 2022 priniesol len bolesť a klesajúce ceny, rok 2023 bol doteraz presným opakom. Bitcoin vzrástol nad 18 000 USD a Ethereum sa blíži k 1 400 USD, čo je dobré pre medziročný nárast o 9,2 % a 16,4 %. Mnohé altcoiny sú ešte vyššie.

Volatilita sa na kryptotrhoch znížila

Makroklíma tlačí ceny nahor. Minulý týždeň som napísal článok analyzujúci miernejšiu klímu, ale na trh sa vkradol optimizmus, že inflácia možno dosiahla vrchol a že možnosť odklonu od Federálneho rezervného systému od politiky zvýšených úrokových sadzieb môže prísť čoskoro, než sa pôvodne predpokladalo.

Treba poznamenať, že aj keď ide o pekné zhromaždenie, sotva ide o násilný únik. Kryptomeny sú notoricky volatilné a v posledných týždňoch zavládol na trhoch nezvyčajný pokoj .

Rýchly pohľad na graf denných výnosov Etherea ukazuje, že došlo k citeľnému poklesu volatility.

Údaje o inflácii budú zverejnené vo štvrtok

Píšem to vo štvrtok ráno, pričom dôležité údaje o inflácii v USA budú zverejnené dnes popoludní. Ak už niečo vieme, je to, že svetu vládnu čísla inflácie. Ak v súčasnej klíme existuje niečo, čo spôsobí volatilitu, je to správa CPI.

Ako už bolo spomenuté vyššie, táto úľava bola do značnej miery podmienená miernejšou infláciou, čo viedlo k nádeji, že Federálny rezervný systém ukončí svoju politiku vysokých úrokových sadzieb skôr, ako sa očakávalo. Ďalšie kladné číslo inflácie by dodalo cenám kryptomien ďalší impulz. Nie je ťažké si predstaviť, že bitcoin tlačí na 20 000 USD a Ethereum na 1 500 USD, ak číslo príde chladnejšie, ako sa očakávalo.

Na druhej strane je, samozrejme, potenciál tohto čísla sklamať investorov. Po dvoch priamych mesiacoch pozitívnej inflácie by krok späť dnes popoludní znamenal pre kryptomeny telesnú ranu a nebolo by prekvapením, keby prudko klesla, pretože všetok optimizmus z posledného mesiaca sa okamžite uvoľní.

Inflačné číslo sa očakáva na úrovni 6,5 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom by to bol pokles o 7,1 %. Ak by sa toto číslo dostalo na 6,7 % alebo vyššie, predstavovalo by to veľké sklamanie a kryptomeny budú pravdepodobne voľným pádom. Nebuďte prekvapení, keď v tomto scenári uvidíte, že bitcoin klesne na 16 500 dolárov.

Údaje budú zverejnené o 13:30 GMT (8:30 ET) a je to posledná správa CPI pred rozhodnutím Federálneho rezervného systému z 1. februára o úrokovej sadzbe.

Altcoiny vykazujúce známky života

Akokoľvek zlé veci boli pre bitcoiny a ethereum, situácia bola pre altcoiny sakra oveľa horšia. Nižšie sú uvedené percentuálne výnosy v roku 2022 z 10 najlepších mincí k 1. januáru 2022.

Ako je štandardom, tieto mince sú výrazne volatilnejšie a obchodujú sa ako stávky s pákovým efektom na bitcoiny. Z toho vyplýva, že tento rok boli skoky tiež silnejšie ako kryptomeny číslo 1.

Pri pohľade na 10 najlepších mincí z 1. januára tohto roku boli niektoré výnosy seizmické, aj keď z výrazne nižšej základne. Pamätajte, že 90% pokles, po ktorom nasleduje 50% nárast, je stále rovnaký ako 85% pokles oproti pôvodnému východiskovému bodu. Jednoduchá matematická úloha, ktorej veľa investorov nerozumie. Uplynulých pár týždňov bolo teda pozitívnych, no stále ide o priestor, ktorý bol úplne spustošený krvavým kúpeľom v roku 2022 a bude trvať veľmi dlho, kým sa z neho zotavíme.

Záverečné myšlienky

Toto je pre trhy kľúčový týždeň a bude skutočným meradlom toho, ako ďaleko boj proti inflácii dospel. Centrálne banky boli neochvejne presvedčené, že prioritou číslo jedna je inflácia a následná politika úrokových sadzieb za posledný rok rozdrvila rizikové aktíva.

Veci na trhoch sú ťažké, ale s údajmi o inflácii v poriadku už tretí mesiac po sebe by to mohlo ukazovať na svetlo na konci tunela. Na druhej strane svet balansuje na pokraji recesie, a ak inflácia urobí krok späť, bude to dvojnásobná pohroma vysokých sadzieb a stále pretrvávajúcej inflácie. Ako vždy, rizikové aktíva pocítia bolesť.

Investori do kryptomien budú musieť len dúfať, že kľúčové číslo CPI sa neodváži stúpnuť nad 6,5 %.