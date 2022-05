Čo sa deje s akciou cien na horskej dráhe Waves 2022?

Rollercoaster je termín, ktorý sa v kryptomenách často používa. Je to určite prvý kúsok slovnej zásoby, ktorý vám napadne pri pohľade na tabuľku Waves. Minca získala 240% v marci 2022, no vrátila všetky tieto zisky a ešte viac a teraz sa obchoduje o 70% pod úrovňou, v ktorej otvorila na Nový rok.

Momentálne je na 81. mieste na CoinMarketCap . V roku 2017 bola v top 20, kým sa na scénu nehrnuli konkurenti ako Solana, Matic a Polkadot.

Tak čo sa tu deje?

Viacúčelový blockchain schopný podporovať rôzne decentralizované aplikácie a inteligentné zmluvy, zhrnutie Waves je skutočne alternatívou k Ethereu. Najpopulárnejšie je, že používateľom poskytuje možnosť jednoducho vytvárať a obchodovať s vlastnými kryptografickými tokenmi. Nie sú potrebné žiadne rozsiahle inteligentné zmluvy, meny je možné spúšťať prostredníctvom skriptov z používateľských účtov postavených na blockchaine Waves.

Nižšie uvedený graf, zobrazujúci trhovú kapitalizáciu WAVES od začiatku roka, si vyžaduje len letmý pohľad, aby ste si uvedomili, aká nezvyčajná tu bola cenová akcia.

Marcový boom spôsobilo niekoľko premenných. Očakávanie aktualizácie Waves 2.0. Oznámenie fondu 150 miliónov dolárov na podporu aplikácií a protokolov bežiacich na jeho blockchaine. Okrem toho sa zdalo, že určitý impulz poskytol aj tweet uvedený nižšie, ktorý opätovne potvrdzuje zakladateľa Waves Sashu Ivanova ako Ukrajinca.

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0

Ale prečo odvtedy ten ohromujúci pokles, o 93% oproti vrcholu? Najznepokojujúcejšia bola analýza, ktorá kolovala na Twitteri, že tím bol zapojený do manipulácie s cenou svojho natívneho tokenu prostredníctvom vlastného požičiavacieho protokolu DeFi Vires.finance. Je dôležité poznamenať, že Ivanov ich odmietol ako nepravdivé, namiesto toho zvalil vinu na Alamedu za manipuláciu s cenou a súčasne spustil nepriateľskú mediálnu kampaň na vyvolanie paniky pri predaji na trhoch.

WAVES is the biggest ponzi in crypto

It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token

Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable

WAVES will eventually crash and USDN will break with it

You're on notice🧵

— 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022