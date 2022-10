Čo sa stalo s metaverzou? Lekcie z bodkovej bubliny

Je to takmer rok, čo generálny riaditeľ Facebooku a pantomimický darebák Mark Zuckerberg oznámil, že jeho spoločnosť sa zmení na Meta.

Bola to obrovská výpoveď o smerovaní metaverza, o ktorom mnohí začali deklarovať, že bude zahŕňať všetko od socializácie cez transakcie, prácu až po zábavu.

A ako som o tom písal minulý týždeň , je to stávka, ktorá sa pre miliardára zvrtla.

Ale vidíme na celom trhu rovnaký vzor? Klesá záujem o metaverse?

Prvým miestom, kam som zavolal, bol Google, kde analytika vyhľadávania vykreslila veľký nárast záujmu o výraz „metaverse“ po tom, čo Zuck vlani v októbri šiel all-in. Krátko nato stabilný klesajúci trend.

Zatracujúca tabuľka, nepochybne. Ale koľko z toho možno pripísať samotnému konceptu metaverza a koľko je len dôsledkom širšieho makromedvedieho prostredia?

Ťažko povedať, ale niet pochýb o tom, že veľa metaverse projektov bolo výrazne prehnaných. Je možné veriť v metaverze, no zároveň mať názor, že veľa tokenov v priestore je buď nadhodnotených, ponúka minimálnu užitočnosť, alebo oboje.

Jedna vec, ktorú stále nemôžem pochopiť, je, prečo je tak veľa investorov ochotných naliať hotovosť do čohokoľvek, čo sa vzdialene týka metaverza, bez ohľadu na to, či má investícia overiteľný plán na získanie podielu na trhu v prípadnom metaverze, nech už to vyzerá akokoľvek.

Iste, tento slepý punting spadol z útesu teraz, keď je trh taký brutálny, ale mnohé z týchto spoločností majú stále obrovské ocenenia, dokonca aj po poklesoch o 80 %+.

Dot com bublina

Nezabúdajme, že internet nesmierne zmenil svet a prekonal očakávania aj tých najväčších býkov. A predsa, pomyslite na to, koľko spoločností spadlo počas prasknutia dot com bubliny.

Dojímavou referenciou je Priceline.com. Dnes to meno možno nepoznáte, no kedysi ho používali najväčšie internetové spoločnosti v okolí. Jeho téza bola lákavá: z pol milióna nepredaných leteniek každý deň mohli zákazníci použiť Priceline na zadanie ceny, ktorú by boli ochotní zaplatiť.

Takýmto spôsobom letecké spoločnosti vyskladnili svoje prebytočné zásoby, zákazníci si vybrali lacné miesta a nastala trhová rovnováha. Má to zmysel, však? A po celý čas Priceline robila škrty z každej transakcie.

Zdanlivo rozumný podnikateľský plán; medzera na trhu; a niečo, na čo by ľudia na večierkoch odpovedali „oooh, to je také chytré“.

Spustila sa v roku 1998 a za sedem mesiacov predala 100 000 vstupeniek. Len 13 mesiacov po uvedení na trh vstúpila na burzu za 16 dolárov za akciu. V tento prvý deň stúpol na 88 USD a ustálil sa na 69 USD. Plánovalo sa aj ďalšie rozširovanie – prečo by systém nemohol fungovať podobne dobre v oblastiach, ako sú hotelové izby, lístky na vlak či dokonca hypotéky?

Jej zatvorenie v hodnote 69 USD po dni IPO poskytlo Priceline ocenenie takmer 10 miliárd USD. Bola to najhodnotnejšia spoločnosť v krátkej histórii internetu.

A potom klesol o 94 %.

Tento príbeh samozrejme nie je jedinečný. Nasdaq stratil viac ako tretinu svojej hodnoty niečo vyše mesiaca po tom, čo dosiahol vrchol v apríli 2000.

Čo má dot com bublina spoločné s metaverzom?

Čo ma privádza k mojej pointe. Môžete veriť v internet bez toho, aby ste verili všetkým spoločnostiam, ktoré tvrdili, že sú „internetovými spoločnosťami“. Tieto spoločnosti boli notoricky známe stratové spoločnosti, pričom koncept zisku bol v časoch dot com neslýchaný. Priceline napríklad zaznamenala v prvých štvrťrokoch straty 142,5 milióna dolárov.

A predsa internet očividne zmenil svet.

Dnes existuje veľa cenových línií. Možno je „zisk“ bodkovej éry „úžitkom“ metaverznej éry. Pred investovaním do ktoréhokoľvek z týchto tokenov si položte otázku, čo vlastne robia? Majú jasný plán na využitie metaverza na vytvorenie niečoho hmatateľnej hodnoty? A čo je najdôležitejšie, je tu nejaký nástroj?

Vyzerajú ako základné otázky. A to je tak trochu pointa. Naozaj sú základné – ale toľko mincí na ne nedokáže odpovedať. Nezabúdajme, aké ľahké je vytvoriť kryptomenu; jednoduché skopírovanie a prilepenie vám ho technicky vytvorí. Skombinujte to so skutočnosťou, že do priestoru prúdilo toľko peňazí – od investorov aj prostredníctvom VC – a nie je prekvapením, že toľko tokenov úplne skolabovalo.

Pre každý Amazon existuje desať cenových línií.

A ďalšia vec, ktorú tu treba spomenúť, je, že neexistuje (samozrejme) žiadna záruka, že metaverza bude mať na spoločnosť taký vplyv ako internet. Aj keď internet zasiahne každý jeden predstaviteľný cieľ, stále existuje množstvo cenových línií. Predstavte si, koľko by ich bolo, keby internet prepadol?

Záverečné myšlienky

Len preto, že veríte v metaverzu, nevkladajte slepo nič čo má názov „metaverse“.

V dohľadnej dobe, samozrejme, každá jedna kryptomena – metaverse alebo iná – bude naďalej sledovať akciový trh, ako je momentálne makro prostredie. Takže ani tie, ktoré ponúkajú užitočnosť a mohli by byť v dobrej pozícii, aby inak vynikli, neprinesú investorom výnosy, pokiaľ bude širší trh naďalej zaostávať.

Ale aj keď sa trh zotaví, metaverse tokeny stále musia dokázať, že skutočne niečo dosiahli – čo mnohí nedokážu. Ako vždy pri investovaní je preto dôležité vykonať náležitú starostlivosť o predmetnú mincu, zablokovať hluk a položiť si základné otázky, ako je uvedené vyššie.

Nenechajte sa metaverzom zviesť sladkými ničotami, ktoré vám šepkajú do ucha. Utopický sen na konci dňa nezaplatí účty a dôkazom toho je dot com bublina.