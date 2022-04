Čo spôsobuje rast ceny AVAX spoločnosti Avalanche, keď väčšina kryptomien klesá?

Cena AVAX spoločnosti Avalanche rastie v čase, keď sú jej rovesníci na týždňovom prepade. Avalanche urobila náhly nárast a dosiahla denné maximum 90,05 USD a v čase písania tohto článku sa stiahla späť na približne 87,77 USD.

AVAX sa stále obchoduje v zelených číslach so ziskom 1,67 % za posledných 24 hodín.

Aké faktory teda stoja za súčasným nárastom cien Avalanche? Tento článok sa ponorí do vysvetlenia zákulisia, ktoré spôsobuje rast ceny AVAX, keď je väčšina mincí vrátane Bitcoinu a Etherea v červených číslach.

Dôvodom dnešného nárastu cien Avalanche je oznámenie nadácie Terra Luna Foundation, že pridala Avalanche (AVAX) do svojej rezervy UST. Terra pokračovala a kúpila mince AVAX v hodnote 100 miliónov dolárov.

Tento krok urobil z Avalanche druhé väčšie digitálne aktívum s jedným riešením, ktoré bolo pridané do rezervy UST, pričom prvým bol bitcoin.

Nadácia Terra Luna to odhalila prostredníctvom Tweetu, v ktorom sa uvádza:

2/ The @LFG_org ’s OTC deal to add $100 million of $AVAX to the $UST Reserve makes AVAX the first major crypto-asset besides $BTC to be added to the UST Reserve, marking the beginning of a diversified and non-correlated asset pool supporting the $UST peg.

Okrem toho, pridaním Avalanche do svojej UST Reserve a nákupom mincí AVAX, Terra tiež spolupracovala s Avalanche na vývoji novej hernej podsiete pomocou podsietí Avalanches. Terra Luna Foundation obišla Ethereum, aby si vybrala Avalanche, pretože veria, že Avalanche zažíva rýchly rast a má širokú základňu fanúšikov.

Don Kwon, ktorý je zakladateľom Terra povedal:

„Avalanche je stále rastúci ekosystém… veľa z toho je poháňané lojalitou k tokenu AVAX a používatelia cítia veľkú afinitu k aktívu, ktoré sa spája s AVAX. Zatiaľ čo pre priemerného používateľa Etherea to, že sa zhodujete s Etherom, v skutočnosti až tak veľa neznamená.“

Tím v Terra Luna Foundation tiež pokračoval a tweetoval o spolupráci Terra s Avalanche na novej hernej podsieti a uviedol, že „podsiete Avalanche sú účinnou metódou na budovanie ďalšej generácie škálovateľných Web3 aplikácií v rámci špecifických prípadov použitia.“

6/ In particular, Avalanche’s subnets are a powerful method for building the next generation of scalable Web3 applications within niche use cases.

As a result, Terra and Avalanche will be collaborating on a new gaming subnet – with details to be released at a later time.

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 7, 2022