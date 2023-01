Čo znamená prepúšťanie na Crypto.com? Kryptomena zúri ďalej

Crypto.com sa stala najnovšou kryptospoločnosťou, ktorá prepúšťa zamestnancov, a v piatok oznámila , že znižuje 20 % svojej pracovnej sily. Generálny riaditeľ Chirs Marszalek citoval „trhové podmienky a nedávne udalosti v odvetví“ pre zníženie počtu zamestnancov, v súlade s tým, čo obviňujú iní generálni riaditelia kryptomien, keďže medvedí trh si naďalej berie obete.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%.

