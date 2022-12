Coinbase povie zákazníkom, aby zahodili Tether, vojna so stablecoinmi sa zohrieva

Kľúčové informácie

Coinbase vyzvala zákazníkov, aby uložili Tether za USD Coin tým, že sa vzdali poplatkov

Binance minulý rok v septembri vyradila páry USDC, aby presadila svoj vlastný stablecoin BUSD

Vojna medzi centralizovanými stablecoinmi sa prehlbuje

DAI drží pochodeň pre decentralizáciu, ale čelí tvrdému boju o relevantnosť, pretože model sa zdá byť neškálovateľný

Vojna so stablecoinmi sa vyostruje.

Najnovšie sa do ofenzívy pustili Coinbase, ktorí spoluzakladali USDC stablecoin. Zverejnila blogový príspevok, ktorý povzbudzuje svojich používateľov, aby vymenili svoje USDT za USDC.

„Udalosti posledných týždňov otestovali niekoľko stablecoinov a my sme videli let do bezpečia. Veríme, že USD Coin (USDC) je dôveryhodný a renomovaný stablecoin, takže prechod je pre nás bezproblémovejší: od dnešného dňa sa zbavujeme poplatkov pre globálnych maloobchodných zákazníkov za konverziu USDT na USDC.“

Chvíľu som sa čudoval, prečo Coinbase neprešla viac do ofenzívy a nevyužila svoju burzu na zatlačenie držiteľov do USDC. Cynik samozrejme povie, že toto rozhodnutie Coinbase je navýšiť držbu USDC, aby získala dodatočné príjmy, pretože tieto sa stali pre spoločnosť obrovským zárobkom vzhľadom na to, že úroková sadzba štátnych pokladničných poukážok je teraz 4 %.

To dáva zmysel a presne to je. Ale aj tak je neustála úzkosť okolo Tetheru , môže to byť dobré aj pre celý ekosystém. Najlepší scenár – akokoľvek pritiahnutý, ako sa to môže zdať – je, že trhová kapitalizácia spoločnosti Tether benevolentne klesne na nulu.

Či už je na to Tether dobrý alebo nie, neustály rozhovor na túto tému je negatívny pre celé odvetvie.

Binance nakopla stablecoinovú vojnu o stupeň vyššie

Z piatich veľkých stablecoinov došlo tento rok k vážnemu pohybu.

Je zrejmé, že TerraUSD je veľký, jeho šokujúci pád otriasol trhom. Odvtedy bola decentralizovaná baterka odovzdaná spoločnosti DAI. To je však sužované jeho vlastnými problémami, ktoré sú kritizované za to, že sú svojou povahou centralizované, vzhľadom na veľké držby USDC.

To viedlo k tomu, že hlasovalo o prechode na štátne pokladničné poukážky, zatiaľ čo najnovší plán je „voľný pohyb“, pretože neexistuje žiadna iná alternatíva, ak chcú pokračovať v decentralizácii. V minulosti som hovoril o svojich myšlienkach o DAI a tie sa nezmenili: verím, že to nemá budúcnosť, pretože model jednoducho nie je škálovateľný.

A stablecoin, ktorý sa voľne pohybuje, mimochodom tiež nie je stablecoin.

Čo sa týka centralizovaných stajní, bola to Binance, ktorá túto vojnu so stablecoinmi poriadne rozbehla, keď v septembri oznámila, že vyraďuje páry USDC z burzy a automaticky konvertuje držby zákazníkov na BUSD.

Ak si nakreslíme trhový podiel stajní od augusta, môžeme vidieť, že USDT a USDC sa výrazne znížili, zatiaľ čo BUSD vzrástol.

Čo bude ďalej?

Vyššie uvedený graf ukazuje, ako dominantní sú prví traja poskytovatelia, pričom DAI má teraz trhovú hodnotu 5,2 miliardy dolárov, čo je len kvapka v mori.

Aj keď to predstavuje znepokojujúce množstvo centralizácie, realita je taká, že nikto neprelomil kód, ako vytvoriť decentralizovaný stablecoin. Takže nech sa vám to páči, alebo sa vám to nepáči, ide o centralizáciu.

Otázkou teraz je, kto zvíťazí medzi titánmi hore. Tento krok Coinbase je pozoruhodný, pretože Binance zaznamenala vážne zisky po oznámení o automatickej konverzii. Binance však stále uvádza USDT, ako najkontroverznejší stablecoin zostáva najzakorenenejším, absolútne životne dôležitým pre celý ekosystém a zďaleka najväčším párom likvidity.

Neverím, že je to dobrá vec, takže v očiach trhu je pekné vidieť, že USDC sa tu pohybuje.

Podiel na trhu bude zaujímavé opäť sledovať o niekoľko mesiacov. Hej, možno budeme všetci čoskoro používať CBDC .