Convex Finance by mohli čoskoro otestovať 25 dolárov – cenová akcia je býčia

Convex Finance sa zhromažďujú, pretože ich integruje viac protokolov DeFi.

Convex tiež ťaží zo zvýšenej vzostupnej dynamiky na širšom trhu.

Convex prelomil kľúčovú úroveň odporu, čo naznačuje rastúcu býčiu dynamiku.

Convex Finance ( CVX ) je jedným z najlepších poskytovateľov kryptomien za posledných 24 hodín. Bolo to vyvolané rastúcim počtom projektov, ktoré integruje Convex a ponúkajú investorom šancu zarobiť si pasívny príjem z ich Convex tokenov.

Napríklad 16. marca Rari Capital oznámilo spustenie Tribe Convex Pool. Tento fond využíva niektoré z najnovších technológií, ako je zotrvačník a zásuvné moduly ERC-4626. Vďaka týmto technológiám budú môcť investori použiť svoje tokeny Convex Finance ako kolaterál v protokole Fuss pri pôžičkách.

Stalo sa to len niekoľko dní po tom, čo ďalší protokol, Enzyme, oznámil, že používatelia Enzyme môžu teraz použiť Convex na vsadenie svojich tokenov Curve Finance a zvýšenie svojich zárobkov. Je to veľká vec, pretože to zvýšilo počet investorov využívajúcich Convex, čo by sa mohlo z dlhodobého hľadiska premietnuť do vyšších cien.

Nie sú to však len integrácie, ktoré poháňajú záujem investorov o Convex Finance. Convex je tiež na trhu, ktorý je v súčasnosti na ceste exponenciálneho rastu. DeFi je na rastovej trajektórii, pretože investori využívajú možnosti pasívneho príjmu priestoru. To znamená, že projekty ako Convex Finance, ktoré investorom ponúkajú možnosť zväčšiť svoje tašky bez obchodovania, budú len populárnejšie.

Convex je obzvlášť zaujímavý pre investorov, pretože ide o relatívne nový projekt s relatívne malou trhovou kapitalizáciou. To znamená, že má potenciál poskytnúť nadpriemerný výnos, keď sa trh opäť zmení na vzostupný.

Convex Finance prelomí kľúčový odpor

Zdroj: TradingView

Convex Finance sú od 20. marca na vzostupnom trende a býčia dynamika stúpa. Býci sú takí silní, že Convex prerazil cez 20,26 dolára, čo je cenová hladina, kde cez víkend zaznamenal výrazný odpor. Ak si udrží súčasnú dynamiku, potom by 25 dolárov bolo krátkodobo na dosah.

Zhrnutie

Convex naberá na sile po sérii kritických integrácií s viacerými protokolmi DeFi. Convex Finance tiež ťaží z rastúceho záujmu o DeFi a zo skutočnosti, že na širšom trhu rastie býčia dynamika.