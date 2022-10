Nie je to tak dávno, čo sa kryptomenovým priemyslom šírila vlna nákazy tak prudko, že sa zdalo, že nikde nie je bezpečne.

Ako Terra, bývalá top 10 minca, smrť sa točila v špirále, mnoho firiem uviazlo v krviprelievaní. Medzi nimi boli prominentní takzvaní požičiavatelia kryptomien, z ktorých niektorí sa propagovali ako banky, no v skutočnosti mali bližšie k agresívnym hedžovým fondom.

BlockFi narazil na veľké problémy. Voyager Digital vyhlásil bankrot, pričom cena jeho akcií v tomto roku zatiaľ klesla o 99,8%. Celsius bol možno najprominentnejší, jeden večer zatvoril výbery, potom vyhlásil bankrot proti obvineniam, že zakladatelia najskôr vyplatili peniaze.

To všetko sa vracia k jednej rade: ak nechcete prehltnúť riziko, ktoré nemôžete kvantifikovať, naháňanie výnosov cez tieto platformy nie je správna cesta. Ak existuje jedna vec, ktorá je v kryptomenách pravdivá, je to, že chladiarenský sklad je najbezpečnejším miestom. Alebo, ako hovorí príliš opakované (ale pravdivé) príslovie, „nie sú to vaše kľúče, nie sú to vaše mince“.

CoolWallet

Vyskúšal som CoolWallet Pro, najnovšiu hardvérovú peňaženku, na ktorú som napísal recenziu.

Prvá vec, ktorá ma upútala, bol dosť oldschoolový štýl. Vyzerá to ako nejaká kreditná karta z konca 90. rokov. Nemusí nevyhnutne vyhrať súťaž krásy, ale je prenosný, ľahký a dá sa ľahko schovať na bezpečné miesto. V porovnaní s mnohými objemnejšími peňaženkami s obrazovkami v súčasnosti sa mi to trochu páči.

Karta sa dodáva s fyzickým tlačidlom, aj keď je dosť jemné a sotva by ste si ho všimli, keby ste sa nepozreli – je takmer ploché oproti karte. Toto je jediné tlačidlo na karte a akonáhle ho spárujete s telefónom cez Bluetooth (musím povedať, že je to veľmi bezproblémový proces), všetky pokyny a pokyny sa vykonávajú v aplikácii. Je to ľahké.

Karta má tiež malú obrazovku s priemerom asi 2 cm a výškou 1 cm, pomocou ktorej používateľovi poskytuje základné čísla. Nie je to najmodernejšia technológia na svete; je to ako písať slová na obrazovke kalkulačky svojim priateľom na hodine matematiky na základnej škole, ale hej – funguje to.

Nastaviť

A tak to spárujem a postupujem podľa pokynov v aplikácii. Prvá vec, samozrejme, je nastavenie počiatočnej frázy. A ako to už býva, je to trochu bolestivý proces. Dostanem 12 čísel po 5 číslic, ktoré si jedno po druhom zaznamenám na papierik, pričom zakaždým kliknem na tlačidlo na karte, aby som sa presunul na ďalšie.

Toto je trochu strašidelný proces, aj keď je to celkovo skôr lamentovanie nad procesom počiatočnej frázy ako čokoľvek, čo by sa týkalo tejto peňaženky. Cítim, že je nevyhnutné, aby kryptomeny rastú a my sa na túto počiatočnú frázu pozeráme ako na smiech, ale práve teraz je to najlepšia možnosť zabezpečenia. Okrem toho to tu s CoolWallet trvá asi dve minúty, takže akosi len stonám.

Celkovo je proces nastavenia veľmi jednoduchý. Iste, obrazovka je trochu nervózna a môže byť ťažko čitateľná, ale je to v poriadku. Jediná skutočná sťažnosť, ktorú mám k hardvéru, je nabíjačka. Je to micro-USB, niečo, o čom som si myslel, že je v tomto bode odsúdené do minulosti, vhodné na vyhodenie do zásuvky s DVD, kazetami a káblovými slúchadlami.

Dodáva sa s káblom, ktorý je pekný a umožňuje jednoduché zapojenie cez USB do zásuvky. Osobne sa mi však nepáči, že si musím nechávať kábel navyše len pre toto zariadenie – všetky ostatné moje zariadenia (notebook, telefón, reproduktor, slúchadlá) sú USB-C, rovnako ako hardvérové peňaženky, ktoré momentálne používam. Takže pre mňa by to bol priekopník. Aj keď viem, že vy, ľudia z Apple tam vonku, si radi nechávate vlastné káble na všetko, takže tu možno preháňam veci.

Konektivita a funkcie

Teraz, keď som nastavený, je CoolWallet pôsobivá. Aplikácia má skvelé rozhranie a je intuitívna a plynulá. Vlastnosti sú skvelé. Odosielanie a prijímanie kryptomien je jednoduché, čo viete – záleží na niečom?

Existujú aj možnosti stávkovania, ktoré sa niektorým zákazníkom nepochybne páčia. Ponuka peňaženiek je pekná; má všetko, čo by ste naozaj chceli. ERC-20, BEP-20 a množstvo ďalších. S Bluetooth sa pracuje jednoducho. Po nastavení je používanie také jednoduché ako s akoukoľvek hardvérovou peňaženkou.

Ale pripojenie k iným platformám je o krok vyššie. Môžem sa pripojiť k OpenSea, ak chcem, a púšťať NFT, kým sa kravy nevrátia domov. Môžem odpáliť svoje ETH aj do Lida. Metamask je ďalšou možnosťou, rovnako ako pripojenie k Binance DEX. Je ich oveľa viac. Zdá sa, že rozsah funkcií, možností a trás pripojenia je skutočne taký dobrý, ako len môže. Je to pôsobivé – výber z nich môžete vidieť na mojej snímke obrazovky nižšie:

Vždy je dôležitá cena. Predáva sa za 149 dolárov, čo je viac-menej v súlade s väčšinou peňaženiek na trhu. Cíti sa rozumne. Myslím, že tu platíte skôr za funkcie a konektivitu ako za hardvér, pretože tu nie je žiadna obrazovka a pôsobí to trochu „staromódne“. Sú však tieto obavy skutočne relevantné pre hardvérovú peňaženku, ktorú budete schovávať?

Záver

Každý je iný v tom, čo chce mať v peňaženke. Bezpečnosť je samozrejme prvoradá, čo má väčšina peňaženiek vyriešené – a táto nie je výnimkou. Ďalším krokom je poskytnutie požadovaného rozsahu peňaženiek a požadovaných funkcií. Toto je miesto, kde CoolWallet vyniká, pretože funkcie nebudú prekonané.

Potom ľudia chcú niečo, čo sa ľahko používa. Po nastavení je to také jednoduché. No pre mňa sú obrovskými faktormi prenosnosť a nenápadnosť. Vyzerá a pôsobí ako kreditná karta, čo znamená, že ju môžem ľahko vraziť do peňaženky alebo ju schovať niekde v bezpečí. Je tak jednoduché skladovať. Niektoré iné peňaženky, ktoré som použil, sú objemnejšie, majú obrazovky alebo vyzerajú technicky a vyspelejšie.

Aj keď posledný bod môže znieť ako výhoda, páči sa mi, že CoolWallet vyzerá tak neškodne, cítim sa ako vypršaná kreditná karta alebo divná vernostná karta do supermarketu alebo niečo také. Ak to nechám doma a vykradnú mi dom, nebude mi to ukradnuté, pokiaľ zlodej nepozná krypto, povedzme to tak.

Čo sa týka balenia, myslím, že toto je tam s najlepšími peňaženkami, aké som kedy použil. Škoda micro USB nabíjačky, ale ja som Android chlapec a mám rád jeden kábel na všetko. Celkovo, ak chcete skočiť do chladiarní, je to dobrá voľba – CoolWallet Pro je skvelá hardvérová peňaženka s poprednými funkciami na trhu.