Cronos (CRO) by mohol v najbližších dňoch zaznamenať 15% korekciu

Spoločnosť Cronos (CRO) sa naďalej snaží udržať svoje nedávne zvýšenie ceny. Existovali nádeje, že sa minci napokon podarí prekročiť 0,5 dolára, no napriek tomu, že býci ju tlačili až na hranicu, CRO zlyhalo. Minca teraz hľadí na možnosť veľkej korekcie. Tu je to, čo by ste mali vedieť:

Graf ukazuje vážnu divergenciu RSI, ktorá by mohla naznačovať bezprostredné stiahnutie.

CRO bolo tiež zamietnuté na 0,5 USD, pretože vzostupná dynamika vypadla

Minca stratila približne 6 % za posledných 24 hodín a ďalšie budú pribúdať.

Zdroj údajov: Tradingview

Cronos (CRO) – Prečo je 15 % možných

Po neustálom raste za posledné dva týždne, off-late CRO vykazovalo niekoľko medvedích technických signálov. Po prvé, zdá sa, že horná strana mince je v súčasnosti obmedzená na 0,48 USD. V skutočnosti sa CRO päťkrát pokúsilo prekonať hranicu 0,5 USD a nepodarilo sa mu to.

Je jasné, že minca momentálne nemá žiadnu vzostupnú hybnosť a jediná cesta je dole. Divergencia RSI tiež naznačuje, že kedykoľvek dôjde k stiahnutiu. Očakávame, že CRO v najbližších dňoch ustúpi smerom k 0,43 USD, keďže sa snaží generovať dopyt.

Ak býci nie sú schopní posunúť cenu späť hore, CRO klesne na dno okolo 0,41 USD alebo tak nejako. Ak sa však minci nejakým spôsobom podarí prelomiť hranicu 0,5 USD, potom sa táto analýza stane neplatnou. V najbližších dňoch sa to však nestane.

Prečo CRO prekonalo 0,5 USD

Doteraz sa ako najťažšia režijná rezistencia pre CRO ukázala hranica 0,5 USD. Je pravdepodobné, že ide v podstate o psychologickú bariéru.

Keďže minca už toľkokrát zlyhala, aby ju prekonala, väčšina obchodníkov by radšej získala zisk okolo 0,5 USD namiesto toho, aby čelili akýmkoľvek vážnym rizikám rastu.