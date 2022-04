Kryptomeny si za posledných pár rokov získali obrovskú popularitu a viac ľudí ich teraz uznáva pre ich rôzne atribúty.

Kongresman Ro Khanna, ktorý zastupuje Silicon Valley, verí, že kryptomena je obrovský nástroj na dosiahnutie decentralizácie. Uviedol to počas nedávneho rozhovoru pre Yahoo Finance .

Počas rozhovoru kongresman Khanna poukázal na rôzne výhody kryptomien. Uviedol, že;

„Je to obrovský nástroj. Chcem povedať, čo je to kryptomena? V jadre je to technológia, ktorá umožňuje decentralizáciu, odoberá tretiu stranu. V podstate máte účtovnú knihu, ktorá je verejná, takže nepotrebujete overenie treťou stranou.“

Khannov komentár nie je prekvapením, pretože zastupuje štvrť, v ktorej sídlia sídla niektorých popredných technologických spoločností ako Intel a Apple. Silicon Valley je domovom technologických inovácií v Spojených štátoch a kryptomeny sú jedným z najhorúcejších technologických výtvorov posledných rokov.

Khanna bol nedávno vymenovaný do konferenčného výboru Snemovne reprezentantov pre zákon America COMPETES Act. Skupina sa zameriava na presadzovanie legislatívy na zlepšenie schopnosti USA konkurovať Číne.

Podľa Khanna poskytujú kryptomeny a blockchainová technológia príležitosť posunúť moc od finančných alebo veľkých technologických centier a štruktúrovať veci spôsobom, ktorý dáva viac ľudí do vlastníctva. Povedal;

„Účet COMPETES obsahuje zálohu na čistú energiu, pokiaľ ide o výskum a časť výroby, ale potrebujeme viac. To je dôvod, prečo musíme schváliť prezidentov klimatický balík vo výške 500 miliárd dolárov, aby sme skutočne mali šancu na obnoviteľnú energiu.“

Kryptomeny zostávajú do značnej miery neregulované v rôznych častiach sveta vrátane Spojených štátov amerických. Khanna verí, že z regulácie širšieho trhu s kryptomenami plynie mnoho výhod. Dospel k záveru, že;

„Je tu veľa pozitívneho, samozrejme, že [kryptomena] musí byť regulovaná a nemôže byť využívaná na nelegálne účely, ale celkovo je to pozitívne.“