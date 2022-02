CryptoRuble: Rusko by mohlo použiť krypto, aby sa vyhlo západným sankciám

Po chvíli predvídania zvratu udalostí je kocka konečne hodená. Začiatkom tohto týždňa Rusko po mesiacoch narastajúceho napätia spustilo rozsiahlu inváziu na susednú Ukrajinu. Kryptotrh zareagoval prudko a hodnota bitcoinov (BTC) prudko klesla. Mnohí teraz čakajú na tvrdé sankcie, ktoré vyhlási Západ. Podľa odborníkov sa však môže stať, že Rusko využije kryptomeny na obchádzanie týchto sankcií.

Rusko a sankcie

S nevyprovokovanou inváziou na Ukrajinu je takmer isté, že Rusko sa stane terčom ďalekosiahlych sankcií zo Západu. Tieto sankcie sa pokúsia izolovať Rusko od zvyšku sveta a najmä finančný sektor bude tvrdo zasiahnutý.

EÚ, Spojené kráľovstvo aj Spojené štáty už oznámili prvé nové kolo sankcií, ktoré budú oveľa ďalej než tie, ktoré siahajú do roku 2014 po ruskej anexii Krymu. Zdá sa však, že prezidenta Vladimira Putina to neprekvapilo a zdá sa, že ruská vláda zatiaľ nevyjadruje žiadne obavy.

„Rusko malo veľa času premýšľať o tomto konkrétnom dôsledku. Bolo by naivné si myslieť, že nemajú presne zmapovaný tento scenár.“

Legalizácia kryptomien

Minulý pondelok ruské ministerstvo financií predložilo návrh zákona o regulácii kryptomien, len niekoľko dní pred inváziou na Ukrajinu.

Návrh zachováva súčasný zákaz krypto platieb za tovar a služby, stanovuje limit na počet rubľov, ktoré môžu ľudia investovať do kryptomeny, a stanovuje limity na ťažbu kryptomien.

Ruský kryptotrh bol začiatkom februára ocenený na viac ako 200 miliárd dolárov, čo je približne 12 percent globálneho trhu. Podľa ruskej vlády sa v krajine každoročne uskutoční 5 miliárd transakcií pomocou kryptomien a 144 miliónov obyvateľov vlastní kryptomeny v hodnote asi 26,5 miliardy.

Ruská centrálna banka 20. januára vyzvala na úplný zákaz kryptomien v Rusku, no neprišla k tomu. Do diskusie sa zapojil aj prezident Putin. Priznal riziká investovania do kryptomien, no Centrálna banka by nemala stáť v ceste technickému pokroku. Minister financií Anton Siluanov predpokladá, že tento zákon vstúpi do platnosti do konca roka 2022.

Kryptomeny v Rusku

Môže to súvisieť so skutočnosťou, že Rusko má majetok, ktorý krajine umožňuje do značnej miery negovať západné sankcie. Toto aktívum má všetko spoločné s kryptopriemyslom, uvádza New York Times.

„Keď Spojené štáty po invázii krajiny na Krym v roku 2014 zakázali Američanom obchodovať s ruskými bankami, ropnými a plynárenskými developermi a inými spoločnosťami, úder pre ruskú ekonomiku bol rýchly a obrovský. Ekonómovia odhadujú, že sankcie uvalené západnými krajinami stoja Rusko ročne 50 miliárd dolárov. Odvtedy svetový trh s kryptomenami a inými digitálnymi aktívami explodoval. To je zlá správa pre vykonávateľov sankcií a dobrá správa pre Rusko.“

Podľa odborníkov je nevyhnutné, aby sa západné sankcie absorbovali s použitím bitcoinu a iných kryptomien. Keďže kryptomeny sú bez hraníc, môže to zabezpečiť, že Rusko sa zo všetkých sankcií dostane pomerne ľahko.

CryptoRuble

Ďalšou uličkou, ktorú Rusko skúma, je spustenie vlastnej národnej kryptomeny pod názvom CryptoRuble. Putinov ekonomický poradca Sergej Glazyev navrhol, že zavedenie meny by pomohlo obísť západné sankcie, keď boli plány prvýkrát oznámené.

Nová digitálna mena by v skutočnosti nebola ničím iným ako digitálnou verziou rubľa. Vláda má rada vlastnú kryptomenu, ktorú nemožno ťažiť. Ruská vláda by navyše mohla pozorne sledovať používanie meny.

Námestník ministra financií Alexey Moisseev a zástupkyňa guvernéra ruskej centrálnej banky Olga Skorobogatava predtým naznačili, že príchod tejto kryptomeny nepotrebujú. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa však názory úradníkov môžu zmeniť a viesť vývoj CryptoRuble na zrýchlenú cestu.

Plány siahajú do roku 2015

O tejto téme sa veľa diskutovalo v roku 2015. V tom čase už poskytovateľ platieb Qiwi narazil na myšlienku spustenia národnej ruskej kryptomeny. Qiwi potom hovoril o BitRuble.

Rusko má oficiálnu pracovnú skupinu, ktorá v súčasnosti skúma, aké by mohli byť riziká tohto štartu a aký druh regulácie by sa mal zaviesť, ak sa plán presadí.

V minulosti sa objavili správy o zákaze kryptomien. Dnes sa zdá, že sa postoj obrátil, pretože sa prikláňa skôr k regulácii digitálnych mien.