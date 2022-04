Currency.com oznamuje expanziu v USA

Currency.com expandovalo do USA, dozvedel sa Coin Journal z tlačovej správy. Klienti v USA k nemu budú čoskoro pristupovať online.

Rýchlo rastúca globálna kryptoburza spustí v najbližších týždňoch mobilnú aplikáciu. Jej webová stránka bude pre klientov z USA dostupná od 1. mája 2022.

Americkí zákazníci môžu investovať do populárnych kryptomien

Americká verzia platformy umožní obyvateľom USA nakupovať, držať a investovať do najobchodovanejších kryptomien. Currency.com US bude k dispozícii v 48 štátoch a územiach. Klienti v New Yorku a na Havaji budú mať prístup k burze v najbližších mesiacoch.

Americký generálny riaditeľ Currency.com Steve Gregory povedal:

„Naša expanzia do Spojených štátov amerických predstavuje míľnik v raste Currency.com, keď predstavujeme našu zjednodušenú, intuitívnu webovú platformu na jednom z najvyspelejších svetových trhov s kryptomenami.“

Burza sa teší silnému globálnemu rastu

Expanzia Currency.com do USA nasleduje po silnom globálnom raste. Jej obchodná aktivita vzrástla o 445 % r/r v roku 2021. Celkové obchody uskutočnené na kryptoburze vzrástli v rovnakom období o 409 %.

Gregory dodal:

„Čoraz viac ľudí sa o kryptomeny viac než len zaujíma. Ako platforma autorizovaná a licencovaná na poskytovanie technologických služieb distribuovanej účtovnej knihy má Currency.com dobrú pozíciu na to, aby podporila investorov na ich ceste. Náš silný rast nám umožnil expandovať na nové trhy, diverzifikovať škálu produktov a riešení, ktoré ponúkame našim klientom, a úzko spolupracovať s regulačnými orgánmi a obchodnými organizáciami, aby sme našim klientom aj naďalej poskytovali bezpečné prostredie na nákup, predávať a obchodovať s kryptomenami.“

Krypto peňaženka a rýchlejší onboarding

Currency.com US bude obsahovať platobné brány fiat-to-crypto, hosťovanú kryptopeňaženku a zjednodušený proces registrácie. Klienti v USA budú medzi prvými, ktorí budú profitovať z rýchlejšieho a jednoduchšieho prihlásenia a realizácie.

Schopnosť fiat-to-crypto spoločnosti Currency.com poskytuje flexibilitu bezpečného skladovania, nákupu a investovania do populárnych kryptomien. Kryptomena umožní klientom používať kreditné karty na bezproblémový nákup alebo predaj kryptomien alebo prepojenie ich účtov na Currency.com s ich bankovými.

Currency.com v USA sa spustí s bitcoinmi, ethereom, litecoinmi a bitcoinmi, čím sa časom pridajú ďalšie kryptomeny.

Bez kompromisov v súlade

Burza bude využívať patentovanú technológiu strojového učenia na vyhodnotenie rizikových profilov svojich klientov bez kompromisov v oblasti dodržiavania predpisov.