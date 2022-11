Decentra a najrýchlejšie rastúca kryptomena – eToro

Kľúčové informácie

Decentraland od minulého roka pridal viac držiteľov ako ktorýkoľvek token, pričom podľa eToro vzrástol o 469%

3 najväčšie zmeny zahŕňajú MANA (metaverse), SHIBA (meme) a ENJ (hry)

Bitcoin je najpopulárnejšia kryptomena, ktorá posunula minuloročného lídra Cardana na druhé miesto

Shiba je najväčší vzostup, poskočil zo 16. najpopulárnejšieho na 6. miesto medzi investormi eToro

Ceny na kryptotrhoch idú tento rok iba jedným smerom – dole.

Napriek krviprelievaniu, akonáhle sa vzdialite a zvážite počet investorov, ktorí sa v posledných rokoch nahrnuli do priestoru, adopcia výrazne vzrástla.

Pri pohľade na dáta eToro sme zhodnotili, ktoré mince si tento rok najviac obľúbili krypto investorov.

Decentraland najrýchlejšie rastúca kryptomena

Ak sa pozrieme na rast investorov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v top 10 sa nachádza široká škála typov mincí.

King of the hill je metaverse token Decentraland , s ohromujúcim 437% nárastom držiteľov na eToro v porovnaní s Q3 v minulom roku.

Token metaverse mal za sebou jazdu na horskej dráhe v rovnakom časovom rámci. Vlani sa tentoraz obchodovalo za 0,78 USD a raketovo vzrástlo na 5,48 USD a potom spadlo späť na zem a obchodovalo sa za 0,70 USD – menej ako pred rokom.

Rast počtu držiteľov bude potešujúcou správou, keďže Decentraland sa snaží pokračovať v budovaní svojho blockchainového sveta virtuálnej reality. Tiež sa zaplietol do príbehu o tom, ako nízko boli jeho používatelia minulý mesiac, ale správa sa zdala byť zavádzajúca.

Stále sa obchoduje v rámci 50 najlepších kryptomien s trhovou kapitalizáciou severne od 1 miliardy dolárov, no s čoraz väčším počtom súperov v tomto priestore bude zaujímavé sledovať Decentraland.

Na prekvapenie asi nikoho, SHIBA je na druhom mieste s výrazným 269% nárastom držiteľov v porovnaní s týmto obdobím minulého roka. Alternatíva Dogecoinu tento rok strhla kryptosvet a vytlačila absolútne poburujúce zisky.

Po prekročení trhovej hranice 41 miliárd USD na svojom vrchole je SHIBA teraz o 87% menej. S 269 % ďalších používateľov, ktorí majú v porovnaní s minulým rokom psí token, je lákavé uvažovať, koľko z týchto oneskorencov je pevne v červených číslach.

Enjin dopĺňa top 3, blockchainový herný token. Snáď nič nevystihuje široký dosah kryptomien viac ako 3 hybné sily za posledný rok, ktoré zaberajú kontrastné priestory metaverzného tokenu, mému a herného tokenu.

Šiba najväčší stúpač

Pri pohľade na kryptomeny podľa celkového počtu používateľov je bitcoin neprekvapivo top. Pôvodná kryptomena bola minulý rok na eToro druhá, za Cardano , ktorá sa môže pochváliť notoricky zanietenou komunitou.

Ethereum je na treťom mieste, ale je to skutočne skok Shiba, ktorý je v porovnaní s minulým rokom najrušivejší. Meme token bol v Q3 roku 2021 na šestnástom mieste, ale teraz je na šiestom mieste, iba jedno miesto za slávnym dogecoinom . Predstavte si, že by ste to predpovedali minulý rok.

Záverečné myšlienky

Je zrejmé, že to bol pre kryptomeny náročný rok. Makroprostredie je najhoršie, aké bolo za krátky čas existencie kryptomien – pamätajte, že Satoshi spustil Bitcoin až v roku 2009.

Vyššie uvedené čísla pomáhajú ukázať, že pri oddialení a pohľade na základné fundamenty je dlhodobá trajektória kryptomien stále stúpajúca. Iste, existuje veľa tokenov, ktoré sa rútia k nule, ale existujú aj projekty s tisíckami investorov, ktoré minulý rok sotva existovali.