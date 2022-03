Keď sa kryptotrh na začiatku týždňa zotavil, mince ako Dent (DENT) zaznamenali dvojciferné denné zisky s týždennými nárastmi približne o 30 %. Ale ako pri každom vzostupnom behu, aj tu je vždy za rohom stiahnutie. Zdá sa, že pre DENT existuje obmedzený potenciál nahor. Tu je to, čo potrebujete vedieť:

Za posledných 24 hodín sa minca posilnila o 11 %.

Dent sa tiež zvýšil o približne 30 % za posledných 7 dní.

Nedávny vzostup bude pravdepodobne pokračovať, kým sa nedosiahne rozhodujúci odpor.

Zdroj údajov: Tradingview

Dent (DENT) – Prečo je vzostupná hybnosť obmedzená?

Po náraste takmer 30 % za posledných 7 dní sa zdá, že DENT má stále priestor na rast. Neočakávame však, že minca bude skutočne dlho stúpať. V súčasnosti sa DENT obchoduje za 0,034 USD. Je potrebné sledovať dve dôležité zóny odporu.

Prvá je 0,035 USD a druhá je 0,41 USD. Zatiaľ sa zdá, že DENT testuje prvú zónu odporu, ale ešte stále neprerazil. V skutočnosti sme pri 24-hodinovom obchodovaní zaznamenali výrazný pokles oproti ranným reláciám, kde denné zisky klesli z 15 % na približne 11 %.

To by mohlo naznačovať, že prichádza slabosť na 0,35 USD a DENT tiež nemusí prekonať túto prvú prekážku. Ak sa tak naozaj stane, DENT pravdepodobne do konca týždňa prudko klesne. Ale ak sa býci zotavia nad 0,35 USD, potom bude na rade 0,41 USD.

Oplatí sa kúpiť DENT?

Aby som bol spravodlivý, momentálne neexistuje žiadna dynamika. Áno, minca sa za posledných 7 dní posunula nahor, ale očakávame, že sa bude v najbližších dňoch obchodovať väčšinou bokom, pretože býci sa snažia prekonať rozhodujúci odpor, o ktorom sme hovorili vyššie. Preto by bolo lepšie počkať, kým sa cena mierne stiahne.