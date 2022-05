Návrh je mať novú reťaz Terra (LUNA) a (starú) Terra Classic (LUNC), pričom z novej reťaze bude odstránený UST.

Terra by sa mala rozvetviť, aby vytvorila novú reťaz, aby ju zachránila pred úplným kolapsom, oznámil v pondelok Do Kwon z Terraform Labs.

Podľa Kwona nový plán tiež pomôže zachrániť komunitu okolo kryptomeny, o ktorej hovorí, že má za sebou veľa dobrého vývoja.

Kwon povedal, že plánom je predložiť komunite nový návrh riadenia 18. mája. Potom by sa naštartovala časová os smerom k rozvetveniu blockchainu Terra, pričom algoritmický stablecoin nebude súčasťou nového blockchainu.

11/ TFL will be initiating a governance proposal for the network fork in the next few hours – if the proposal passes, then it will coordinate the fork with validators next Friday 05/27.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 16, 2022