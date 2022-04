Do Kwon zakladateľ Terraform kupuje bitcoiny za 230 miliónov dolárov

Do Kwon sa zameriava na 10 miliárd $ BTC na podporu TerraUSD (UST).

Zakladateľ a generálny riaditeľ Terraform Labs Do Kwon pridal bitcoin v hodnote 230 miliónov dolárov do peňaženky Luna Foundation Guard a v stredu nakúpil 5 040 BTC, keď ceny opäť klesli.

Streda videla cenu bitcoinu pod 45 000 $ uprostred negatívneho sentimentu na trhu, čo poskytlo príležitosť „buy-the-dip“ pre CEO Terra. Bola to príležitosť, ktorá predtým videla MicroStrategy kúpiť bitcoiny v hodnote 190 miliónov dolárov.

Kwon zdieľal správy na Twitteri:

„Dnes som zalial svoju rastlinu, napísal niekoľko e-mailov, kúpil 230 miliónov bitcoinov, povysával dom, dal si pár McDonaldov a teraz idem venčiť psa.“

Today I:

– Watered my plants

– Wrote some emails

– Bought 230M in $BTC

– vacuumed the house

– had some mcdonalds

Now off to walk the dog 🤝

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 6, 2022