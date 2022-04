Cena DOGE vyskočila na maximá v blízkosti 0,17 dolára, zatiaľ čo akcie Twitteru tiež získali a uzavreli o 5,6 % vyššie na 51,70 dolára.

Dogecoin (DOGE) vzrástol v pondelok 25. apríla o viac ako 25 % po tom, čo jeho najväčší fanúšik, generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk, získal Twitter (TWTR).

DOGE, ktorý čerpal z predchádzajúcich správ týkajúcich sa Muska, vyletela na vnútrodenné maximá blízko 0,17 USD. Vzostup najvyššieho meme coinu prišiel po celodennom škádlení, pričom sentiment investorov okolo mince vyvrcholil po tom, čo sa Musk o kúpe dohodol s predstavenstvom Twitteru.

Zatiaľ čo kryptomena zostáva ďaleko od svojho historického maxima 0,73 dolára dosiahnutého v máji 2021, reakcia na dnešnú správu môže byť len medzi mnohými, ktorí prídu.

V čase písania tohto článku sa DOGE/USD obchodovalo okolo 0,16 USD, čo je asi 15% nárast za posledných 24 hodín po znížení niektorých vnútrodenných ziskov.

V pondelok Twitter v tlačovej správe oznámil, že jeho predstavenstvo „uzatvorilo definitívnu dohodu, ktorú získa subjekt, ktorý je v úplnom vlastníctve Elona Muska“.

Podľa oznámenia sa akvizícia premieta na 54,20 USD za akciu v hodnote 44 miliárd USD. Za túto cenu dostávajú akcionári Twitteru 38% prémiu z uzatváracej ceny akcií spoločnosti 1. apríla 2022, deň predtým, ako generálny riaditeľ spoločnosti Tesla zverejnil 9% podiel v Twitteri.

Musk hovorí, že zabezpečí, aby sa Twitter stal „základným kameňom“ slobody prejavu, lepší ako kedykoľvek predtým a bez spamových robotov. Vylepší ho o nové funkcie a bude sa snažiť overiť všetkých ľudí.

„Twitter má obrovský potenciál – teším sa na spoluprácu so spoločnosťou a komunitou používateľov, aby sme ho odomkli,“ povedal.

Musk tiež dúfa, že jeho vlastníctvo sociálnej siete nevytlačí niektorých používateľov z platformy.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022