Rovnako ako všetky kryptomeny súvisiace s Elonom Muskom, aj Dogelon Mars včera prudko vzrástol na Twitteri a dosiahol historické maximum za mesiac apríl. Potom začal klesať. V čase písania tohto článku stratila 6 % svojej hodnoty.

Hovorí sa aj o výpise Binance. Ak chcete vedieť, čo je Dogelon Mars, môže vám poskytnúť dobré výnosy a najlepšie miesta na nákup Dogelon Mars, ste na správnom mieste.

Keďže ELON je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť ELON pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť ELON práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane ELON.

Dogelon Mars je meme coin s tematikou psov, ktorý beží na Ethereum Mainnet a Polygon Mainnet. Nasleduje príklad Shiba Inu, Dogecoinu, Floki Inu a ďalších úspešných psích mincí.

Dogelon Mars kombinuje množstvo obľúbených tém meme coinov. Jeho názov spája Dogecoin a Elona Muska, ktorý je otvoreným podporovateľom Dogecoinu.

Naráža tiež na Mars, rotáciu slávneho meme Mesiaca, čo naznačuje, že Dogelon podstúpi veľkú vlnu. Okrem svojho dosť svojvoľného názvu sa Dogelon Mars podarilo vybudovať významnú komunitu.

Dogelon Mars sa rozhodne oplatí investovať, ak je vaše načasovanie správne. To sa, žiaľ, často nedá vedieť vopred. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Vedúci Tech News predpovedá, že Dogelon Mars môže dosiahnuť 0,000001 $ za 1 rok. O 5 rokov bude mať hodnotu 0,0000044 USD a o desať rokov 0,000027 USD.

