Dokáže Metacade predbehnúť cenovú predpoveď Sandbox na roku 2023 a neskôr?

Sandbox sa v roku 2021 stal mainstreamovou hviezdou. Po poklese SAND v roku 2022 sa však mnohí pýtali, aká bude budúcnosť tohto projektu. V tomto článku si prečítate cenovú predpoveď Sandbox na roky 2023, 2025 a 2027 a dozviete sa, prečo by Metacade mohol byť oveľa lepšou investíciou.

The Sandbox (SAND) prilákal niekoľko veľkých mien

Sandbox je popri Decentraland jedným z najlepších metaverse tokenov na trhu. The Sandbox, ktorý je momentálne hodnotený ako 43. najväčší token podľa trhovej kapitalizácie, je virtuálny svet, ktorý umožňuje používateľom vytvárať a speňažiť svoje výtvory. Sandbox umožňuje hráčom preskúmať svoju kreativitu pomocou vstavaných nástrojov VoxEdit a Game Maker. VoxEdit napríklad umožňuje používateľom manipulovať s blokmi (známymi ako voxely) a generovať virtuálne objekty, ktoré možno použiť pri vytváraní zážitkov v metaverse alebo predávať za tokeny SAND.

Hráči môžu kupovať a predávať virtuálne pozemky reprezentované LAND NFT. Napriek pokračujúcemu medvediemu trhu tieto POZEMKY stále pravidelne dosahujú hodnotu 1 500 USD až 16 000 USD na vrchole býčieho trhu v roku 2021 ( CoinGecko ). Vzhľadom na počet svetoznámych značiek budovaných v metaverse The Sandbox, ako sú Gucci, Adidas, HSBC a Warner Music Group, mnohí boli optimistickí, pokiaľ išlo o ich dlhodobú cenovú predpoveď Sandbox.

Predpoveď ceny Sandbox (SAND) na roky 2023, 2025, 2027

Začiatkom roku 2023 sa SAND obchoduje za 0,70 USD. Do konca roku 2023 sú aktuálne predpovede cien The Sandbox v priemere 2,50 USD alebo približne 250 % nárast. Do roku 2025, za predpokladu, že miera prijatia metaverse bude naďalej rásť, SAND by mohol dosiahnuť 6,53 USD, čím by investorov, ktorí dnes naskočia, odmení ziskom približne 830 %. Do roku 2027 je pravdepodobné, že platforma bude mať veľkú hráčsku základňu. Cenovú predpoveď Sandbox na rok 2027 umiestňujú okolo hranice 12 dolárov, čo sa pre dnešných investorov vracia okolo 1600 %.

Metacade (MCADE) chce byť domovom Web3 pre hru typu Play-To-Earn

Metacade je platforma zameraná na komunitu vytvorená pre hry na Web3. Jeho cieľom je byť jednotnou platformou pre všetky veci metaverse a hranie hier typu play-to-earn (P2E), ktoré hráčom poskytne všetky nástroje, ktoré potrebujú na to, aby čo najlepšie využili tieto vznikajúce technológie. Ponúka všetko, čo hráči môžu chcieť od herného centra, ako sú fóra na diskusiu o najnovších tituloch, rebríčky, ktoré vám pomôžu nájsť hry, ktoré sa oplatí hrať, a priestory na čítanie najhorúcejšieho P2E alfa. Jednoducho povedané, Metacade je miesto, kde by ste mohli nájsť, diskutovať a naučiť sa, ako postupovať v hrách, ako je The Sandbox.

Metacade však robí ďalší krok, aby zabezpečil, že jeho hráči dostanú čo najväčšiu hodnotu využitím sily technológie blockchain. Napríklad hráči sú odmenení tokenom MCADE vždy, keď ponúknu tipy na hranie, zdieľajú hĺbkové recenzie alebo komunikujú s komunitou iným spôsobom. Nielen, že používatelia priamo pociťujú výhody svojich príspevkov, ale aj ostatní hráči môžu využiť zdieľané informácie vo svoj prospech – každý vyhráva!

Popri pravidelných turnajoch, žrebovaní cien a súťažiach budú môcť používatelia Metacade dokonca nájsť prácu vo Web3 s inzerciou práce, ktorá bude spustená v roku 2024. Investori Metacade najviac očakávajú schému Metagrant. Metagrants umožňujú komunite využívať zdroje platformy financovaním vývoja špičkových hier.

Metagrants sa prideľujú priamo vývojárom podľa toho, ktorý herný nápad získa najviac hlasov v jednej zo súťaží Metagrants. Hotová hra sa potom pridá do virtuálnej pasáže Metacade, ktorú dúfa, že v priebehu rokov naplní desiatkami komunitou podporovaných titulov.

Niektorí dôvtipní investori si uvedomili potenciál Metacade a vrhli sa do presale MCADE. Počas prvých jedenástich týždňov presale si tisíce investorov kúpili tokeny MCADE za takmer 6,7 miliónov dolárov. To posunulo cenu MCADE hore z 0,008 USD na 0,014 USD.

Predpoveď ceny Metacade (MCADE) 2023, 2025, 2027

Do konca presale bude MCADE stáť 0,02 USD. Vzhľadom na to, že GameFi by sa mal rozbehnúť v roku 2023, boli stanovené ciele pre MCADE, aby do konca roka dosiahol 0,18 USD – čo predstavuje nárast o 800 % z 0,02 USD. Do roku 2025 bude vývoj Metacade dokončený a pravdepodobne bude domovom pre tisíce hráčov.

Mnohí odhadujú, že MCADE bude mať hodnotu 0,43 USD do konca roku 2025, čím sa vráti 2050 % pre tých, ktorí prídu do presale neskoro. Nakoniec, analytici predpovedajú, že MCADE by do roku 2027 mohol mať hodnotu až 1,20 USD, čo prinesie 5 900 % zisk len za štyri roky!

Metacade (MCADE) má oveľa väčší priestor na rast

Aj keď cenovú predpoveď Sandbox môžu niektorí spochybňovať, je jasné, že Metacade má oveľa väčší potenciál rásť. S rastom metaverse a P2E hrania sa objaví potreba komunitného priestoru a Metacade bude pripravený túto potrebu naplniť. Skombinujte to s tokenom, ktorý je stále v presale, a môžete sa pozrieť na jednu z najväčších investičných príležitostí GameFi v roku 2023 a neskôr.

Nezabudnite, že cena MCADE je momentálne 0,014 $. Uvedené predpovede boli založené iba na konečnej presale cene, čo znamená, že váš potenciál zisku by mohol byť oveľa vyšší, ako je uvedené, že by ste dostali za dnešné ceny. Ak zvažujete investíciu do The Sandbox, prečo by ste sa namiesto toho nemohli pozrieť na presale Metacade?

