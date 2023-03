Dokáže presale tokenov ASI udržať krok s rally Cosmos v roku 2023? Čo by mal vedieť každý investor?

Rozsiahle zotavenie kryptotrhu prinútilo investorov spochybniť budúcnosť ceny Cosmos, pretože price action ATOM začala vzbudzovať rozruch. Na obzore by mohol byť obrat dlhodobého trendu, z čoho by mal ťažiť najmä jeden nový projekt.

Presale kryptomeny AltSignals vyniesol počas prvých 24 hodín viac ako $112k, čo vytvorilo ešte väčší býčí impulz pre hnutie umelej inteligencie blockchain. Prekoná teda Altsignals v nasledujúcich rokoch Cosmos?

Cena Cosmos sa zotavuje, pretože AltSignals robí vlny na Web3

Cena Cosmos sa začala zotavovať z dlhodobého prepadu po tom, čo počas krachu na trhu v roku 2022 stratil 85 % svojej hodnoty. Cena ATOM sa teraz od začiatku roku 2023 viac ako zdvojnásobila, čo viedlo mnoho investorov k predpovedi dlhodobého obratu trendu pre tento blockchain.

Zatiaľ čo cena Cosmos naďalej stúpa, presale tokenu AltSignals sa naďalej teší veľkému záujmu. $ASI je vzrušujúcou novinkou projektu AltSignals, ktorý v rámci svojej komunity od roku 2017 sústavne zdieľa ziskové obchodné signály.

Po vydaní špičkového algoritmického indikátora s názvom AltAlgo™ sa AltSignals teraz púšťa do oblasti umelej inteligencie (AI) založenej na blockchain. Token $ASI poskytne prístup k novej a vylepšenej sade obchodných nástrojov, ktorá je poháňaná AI, pretože platforma sa stavia do pozície popredného inovátora v hnutí Web3 AI.

Čo je Cosmos (ATOM)?

Cosmos (ATOM) je vysoko škálovateľná, bezpečná a interoperabilná blockchain sieť. Ekosystém umožňuje vývojárom vytvárať a nasadzovať vlastné decentralizované aplikácie (dApps), ktoré sú bez obmedzenia škálovateľnosti a interoperability typických pre iné blockchain siete.

Cosmos umožňuje vývojárom vydávať vlastné tokeny a tiež sa pripájať k iným blockchain založeným na Cosmos prostredníctvom protokolu Inter Blockchain Communication (IBC). To viedlo k vzniku ekosystému prepojených sietí, ktoré umožňujú ľahké premostenie aktív naprieč rôznymi protokolmi, a viedlo ku konzistentnému dopytu, ktorý pomohl udržať cenu ATOM nad vodou.

Predpoveď ceny Cosmos: dokáže ATOM dosiahnuť hodnotu 20 $ v roku 2023?

Cena ATOM zaznamenala v posledných rokoch veľkú volatilitu, investori však naďalej veria v budúcnosť tejto platformy. Očakáva sa, že cena Cosmos bude v nasledujúcich rokoch odrážať jedinečné a inovatívne blockchain riešenie ekosystému, čo viedlo k sľubnej predpovedi ceny ATOM.

Predikcia ceny ATOM by mohla dosiahnuť 20 $ pred koncom roka 2023, pretože sa očakáva určité pokračovanie pred väčším sťahovaním širších kryptografických trhov. Vzhľadom na to, že cena Cosmos je priamo ovplyvnená jeho užitočnosťou, mohli by dlhodobí investori považovať súčasnú cenu 12 $ za sľubnú vstupnú pozíciu.

Čo je AltSignals?

AltSignals je od svojho prvého spustenia v roku 2017 jednou z najúspešnejších skupín denného obchodovania v rámci Web3. Platforma využíva pokročilé algoritmické nástroje na poskytovanie signálov s nebývalou presnosťou. Niektorí obchodníci využívajúci AltAlgo™ zaznamenali 10-násobné zisky svojho portfólia v 19 z 32 zaznamenaných mesiacov.

Platforma teraz uvádza na trh sadu pokročilých obchodných nástrojov umelej inteligencie s názvom ActualizeAI. ActualizeAI je prelomovým vývojom projektu, pretože je špeciálne navrhnutý tak, aby zlepšil presnosť starších nástrojov a poskytoval ziskovejšie obchodné signály ako kedykoľvek predtým.

Tokeny projektu AI založené na blockchaine patrili v roku 2023 k tým s najlepšou výkonnosťou, pričom mnohé z nich v tomto sektore dokonca prekonali cenu Cosmos. Budúcnosť AI na blockchain vyzerá jasne a nová sada nástrojov AI spoločnosti AltSignals robí z nového tokenu ASI veľmi žiadanú investičnú príležitosť.

Ako AltSignals funguje?

Token $ASI je možné použiť na získanie prístupu k stacku ActualizeAI. Tento stack kombinuje strojové učenie so spracovaním prirodzeného jazyka (NLP) a analyzuje rad cenových ukazovateľov a nálad na trhu. Pretože je poháňaný umelou inteligenciou, môže ActualizeAI zvážiť obrovské množstvo komplexných dát, než svojim užívateľom poskytne jediný nákupný alebo predajný signál.

Prvok strojového učenia protokolu umožňuje ActualizeAI neustále zlepšovať mieru úspešnosti. Vzhľadom na to, že AltAlgo™ už má za sebou pôsobivé výsledky, zdá sa, že pre novú a vylepšenú ActualizeAI je limitom samotné nebo.

Užívatelia môžu získať prístup do klubu ActualizeAI Club zakúpením tokenu ASI . Klub poskytne lepší prístup k ActualizeAI, možnosti beta testovania najnovších nástrojov vydaných spoločnosťou AltSignals a exkluzívne investičné príležitosti vo svete Web3. Token $ASI je možné tiež staviť a získať tak pasívny príjem, alebo zarobiť účasťou na rôznych nových funkciách uvoľnených do ActualizeAI Clubu.

Môže ASI v roku 2023 dosiahnuť hodnotu 0,50 $?

Predpokladá sa, že token $ASI bude v blízkej budúcnosti dosahovať významné zisky, pretože presale tokenu vytvára dynamiku pre nový vývoj platformy. $ASI má deflačnú tokenomiku a očakáva sa, že jeho rozsiahla využiteľnosť v rámci ActualizeAI Clubu bude vytvárať neustále sa zvyšujúcu úroveň dopytu.

Odborníci očakávajú až 20-násobné zisky počas roku 2023. Presale zvýši cenu tokenu $ASI z $0.012 na $0.02274, a to ešte predtým, než bude token uvoľnený na burzy a vstúpi do cenotvorby. Do konca roka by hodnota $ASI mohla dosiahnuť až 0,50 $ za token.

Predpoveď ceny ASI vs. ATOM: ktorý token je teraz vhodné kúpiť?

Zatiaľ čo predpoveď ceny ATOM vyzerá do budúcnosti rozhodne býčia, $ASI predstavuje rastúce hnutie v blockchain, ktoré by mohlo počas budúceho býčieho trhu vziať trhy útokom. Cena ATOM preto pravdepodobne neprekoná AltSignals, ktorý je počas presale kryptomeny veľmi sľubnou investičnou príležitosťou.

Presale kryptomien je najskoršou fázou investícií do nových tokenov, a preto často prinášajú prvým účastníkom viac ako 100-násobné výnosy. Hodnota tokenu $ASI rastie zakaždým, keď sa presale koleso vypredá, takže investori musia byť rýchli, aby si najnovší projekt poháňaný umelou inteligenciou kúpili za najlepšiu možnú cenu.