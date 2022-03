Vyjadrenia člena Výkonnej rady ECB Fabia Panettu prišli len deň pred hlasovaním v EÚ, ktoré pravdepodobne zavedie kontroly KYC/AML pre všetky kryptotransakcie .

Európska centrálna banka stále zvažuje digitálnu menu centrálnej banky (CBDC) – digitálne euro. V projekte sa dosiahol pokrok, konzultácie prebiehajú od roku 2020 a v posledných mesiacoch naberajú na rýchlosti.

Jednou z kľúčových obáv zostáva „kompromis“ medzi potrebou súkromia a dodržiavaním finančných nariadení a politík EÚ. Zatiaľ čo ECB chce dosiahnuť väčší súlad s predpismi, istý predstaviteľ povedal zákonodarcom, že zavedenie navrhovaného digitálneho eura by mohlo používateľom umožniť „určitý stupeň súkromia“.

Stále žiadna „úplná anonymita“

Používatelia digitálneho eura budú musieť dodržiavať kontroly „poznaj svojho zákazníka“ (KYC) a tiež dodržiavať nariadenia proti praniu špinavých peňazí (AML).

Člen Výkonnej rady ECB Fabio Panetta však v stredu uviedol, že tieto požiadavky nemusia byť vytesané do kameňa, pokiaľ ide o malé platby.

„Úplná anonymita nie je životaschopnou možnosťou z hľadiska verejnej politiky,“ povedal Panetta Výboru pre hospodárske a menové záležitosti Európskeho parlamentu.

Umožnenie úplného súkromia pomocou digitálnej meny centrálnej banky by podľa Panettu otvorilo systémové riziká nezákonných transakcií.

„Okrem toho by bolo prakticky nemožné obmedziť používanie digitálneho eura ako formy investície,“ dodal.

„Zjednodušené AML/CFT“ pre malé platby

Na zabezpečenie finančnej stability je nevyhnutný zákaz anonymných transakcií, vysvetlil výkonný riaditeľ ECB. Napriek tomu by mohlo dôjsť k miernemu „prerušeniu“ noriem proti praniu špinavých peňazí a boju proti financovaniu terorizmu (CFT), ak by išlo o nízke sumy.

„Pri online a offline platbách s nižšou hodnotou by sa dalo uvažovať o vyššej miere súkromia,“ povedal Panetta v prejave, ktorý predniesol v stredu. „Tieto platby by mohli podliehať zjednodušeným kontrolám boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ čo transakcie s vyššou hodnotou by zostali predmetom štandardných kontrol,“ dodal.

Vyjadrenia predstaviteľa ECB prichádzajú len deň predtým, ako zákonodarcovia EÚ hlasujú o návrhu na odstránenie anonymných krypto platieb – dokonca aj v prípade malých transakcií. Hlasovanie sa očakáva vo štvrtok.

Ak by to prešlo, znamenalo by to, že každá krypto transakcia by musela spĺňať kontroly KYC, AML a CFT.