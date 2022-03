Ethereum Classic (ETC) vyskočilo o 79 %, pretože baníci PoW Ethereum začali skákať na loď

Ethereum Classic (ETC) bolo za posledných 7 dní jedným z hlavných predstaviteľov kryptomien. Odborníci tvrdia, že veľká časť tohto nárastu bola spustená masívnou migráciou baníkov Ethereum Proof of Work do ETC. Tu je to, čo vieme:

Ethereum Classic (ETC) stúplo za posledných 7 dní o takmer 80 %.

Ethereum Proof of Stake Miners prechádzajú na ETC v obrovských množstvách.

Toto prichádza, keď sa reťazec pod vedením Vitalik chystá spustiť svoj Proof of Stake Ethereum 2.0.

Zdroj údajov: Tradingview

Ako bude Ethereum 2.0 formovať ETC?

Očakáva sa, že náhly skok v ETC zaznamenaný za posledný týždeň bude pokračovať. V skutočnosti sa mnohí odborníci domnievajú, že čím skôr sa dostaneme k Ethereu 2.0, tým vyššie ETC vzrastie. Podľa súčasných odhadov sa očakáva, že Ethereum sa úplne posunie smerom k Proof of Stake do konca roku 2022. To poskytne kryptoinvestorom obrovské príležitosti na zarábanie.

„V rámci odvetvia ako celku očakávame, že zo stakingu sa stane veľký biznis,“ hovorí David Lawant, riaditeľ výskumu v Bitwise Asset Management. Spoločnosť má aktíva v hodnote viac ako 1,3 miliardy dolárov vrátane portfólia kryptomien. Hovorí sa aj o tom, že tokenomika na Ethereu a iných reťazcoch bude dominovať v krypto investíciách.

„Tokenomika bude hrať veľkú časť budúceho svetového obchodu s blockchainmi na sedadle vodiča,“ hovorí Adrian Pollard z HollaEx.

Ale posun smerom k ETC by mohol spôsobiť tlak aj na samotné Ethereum. Len nedávno sa ETH podarilo dostať nad 3000 dolárov a zostalo tam niekoľko dní. Posun smerom k Ethereu 2.0 bude pravdepodobne trochu destabilizujúci, no napokon dlhodobá hodnota ETH zostáva stále sľubná.

Je Ethereum Classic (ETC) dobrá kúpa?

Posun smerom k Ethereu 2.0 bude dokončený tento rok, takže je ešte veľa času, kým sa tak stane. Očakávame, že ETC bude počas tohto obdobia naďalej rásť. Takže aspoň z krátkodobého hľadiska sa minca skutočne oplatí kúpiť. Pred koncom roka by sme mohli dosiahnuť veľmi vysoké zisky.