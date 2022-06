Nie je to dobrých pár týždňov pre investorov do Etherea, pretože DeFi King klesol pod 1 700 USD a teraz sa na Nový rok obchoduje o 55% pod otvorenou hodnotou 3 722 USD.

Ďalším problémom pre fanúšikov tvorby Vitalika bude nedostatočný výkon voči bitcoinu za posledný mesiac. Zatiaľ čo trh ako celok klesol v dôsledku makro sentimentu a dôsledkov cirkusu Terra, v posledných dňoch došlo aspoň k malým úľavovým zhromaždeniam pre Bitcoin. Ethereum, na druhej strane, takmer neustále klesá.

Nižšie uvedený graf ukazuje jeho výkon voči bitcoinom. ETH silne prekonalo BTC v rokoch 2020 a 2021, keďže býčí trh zúril a ETH využil svoju vyššiu volatilitu a menšiu trhovú kapitalizáciu. Keď sa však trh tento rok otočil, videli sme, že BTC znovu potvrdilo svoju dominanciu nad všetkým kryptomenami, ako to bolo v minulosti v obdobiach sťahovania.

Ponorením sa do základov sa tu objavia faktory poklesu ETH, ktoré presahujú len krvavý kúpeľ, ktorý sa odohráva vo všetkých oblastiach. To je legendárne zlúčenie, ktoré bolo sľubované, odložené a znovu sľúbené tak dlho, ako si kryptonadšenci pamätajú. V tomto bode Merge spúšťa v mojej mysli traumatické spomienky na uzamknutie doma v Írsku.

Myslím, že sme mali celkovo päť blokád v rozsahu od troch týždňov do 6 mesiacov. Každý z nich priniesol prísľuby, že bol posledný, no tie jednoducho pokračovali, husté a rýchle. Zákaz vychádzania o 20:00, 2 km vychádzky okolo domu, kvóty na cvičenie a ďalšie, boli to nekonečné príkazy, keď naša vláda opakovane nedosahovala svoje vlastné ciele a nedokázala nič plánovať.

Zatiaľ čo zlúčenie ETH je zdanlivo naplánované na august, minulý týždeň bol pripomienkou toho, že ani zďaleka nie je vytesaný do kameňa, pretože narazil na kameň úrazu, keď Beacon Chain prešiel minulý týždeň sedem blokovou reorganizáciou. Aby som bol presný, sedem blokov od čísla 3 887 075 do 3 887 081 bolo vyradených z Beacon Chain medzi 08:55:23 a 08:56:35 UTC.

Aby sme to preložili do nepočítačovej reči, reorg je názov danej udalosti, keď sa blok, ktorý bol súčasťou hlavného reťazca (kanonický reťazec), odrazil v dôsledku toho, že ho konkurenčný blok porazil. Zvyčajne k tomu môže dôjsť buď prostredníctvom škodlivého útoku alebo chyby.

The Ethereum beacon chain experienced a 7-block deep reorg ~2.5h ago. This shows that the current attestation strategy of nodes should be reconsidered to hopefully result in a more stable chain! (proposals already exist) pic.twitter.com/BkQrKuUlw1

Vývojár Ethereum Preston Van Loon naznačil, že v tomto prípade sa to stalo v dôsledku „netriviálnej segmentácie“ nového a starého softvéru klientskych uzlov, čím sa vylúčila akákoľvek zlomyseľnosť. Spoluzakladateľ Etherea Vitalik Buterin vyhlásil svoju teóriu za „dobrú hypotézu“.

This, unfortunately, shows that the analysis by @gakonst and @VitalikButerin here was too optimistic when the article claimed re-org stability will improve in POS over POW.

We have not seen 7 block reorgs on Ethereum mainnet in years.https://t.co/G5g8acG3L8 pic.twitter.com/AvZ6ygZRxs

