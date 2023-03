Experti sú optimistickí ohľadom predpovedí cien Metacade a EOS na obdobie 2023-2030

Investori kryptotrhu chcú hodiť ťažký rok 2022 za hlavu. S prvými náznakmi, že by medvedí trh mohol poľaviť, sa investičné kruhy zameriavajú na proces identifikácie ďalšej veľkej veci, aby v tomto roku aj v dlhodobejšom horizonte maximalizovali svoje kryptografické výnosy.

Zatiaľ čo EOS zaznamenal od roku 2018 výrazný pokles, existujú ľudia, ktorí sa domnievajú, že projekt by teraz mohol byť v pozícii, kedy sa v grafoch vyšplhá späť hore, a nejedna predpoveď ceny EOS túto zmenu sentimentu odráža.

Nový a prevratný projekt GameFi však v súčasnej dobe skutočne vyvoláva rozruch naprieč investičným svetom. Metacade si žiada pozornosť investorov, pretože záujemcovia o zisky sa vrhajú do horúceho presale v nádeji, že si zaistia miesto vo vzrušujúcej jazde, ktorá na jej držiteľov čaká.

Metacade by mohol viesť k oživeniu trhu, pretože presale sa blíži k vypredaniu

Metacade spočiatku nadchol investorov vďaka svojmu prelomovému whitepaper vydanom v roku 2022. Ten definuje plán, ktorý Metacade reálne vidí v srdci hnutia GameFi, ktorému mnohí analytici predpovedajú v nadchádzajúcich rokoch explozívny rast .

Toto nadšenie viedlo k masívnej tlačenici v presale projektu, pričom iba za 16 týždňov sa vyzbieralo neuveriteľných 10,1milióna dolárov. Odvtedy tempo záujmu prakticky nezmenšilo, pretože celková suma sa neustále zvyšuje, pričom presale je teraz v 6. fáze.

Čo je Metacade?

Metacade je projekt epických rozmerov, ktorý predstavil presvedčivé revolučné plány v oblasti hier a premenu tohto priestoru. Vytvorením virtuálnej herne P2E si kladie za cieľ zriadiť pre hráčov komplexnú hernú destináciu, ktorá im umožní maximálne využiť ich obľúbený koníček, a to s možnosťou si pritom zarobiť.

Vybudovaním najväčšej play-to-earn (P2E) herne na svete vytvára Metacade predpoklady na to, aby mohol v nasledujúcich rokoch dominovať trhu GameFi. Silné zameranie na komunitu v kombinácii s lukratívnymi odmenami, ktoré pomôžu nalákať k ďalšiemu rastu, dáva platforme dobré predpoklady na rýchly rozvoj v roku 2023 aj v ďalších rokoch.

Ako Metacade funguje?

Metacade je poháňaný tokenom MCADE, ktorý funguje ako mena ekosystému. Používa sa v rozsiahlom systéme odmien, ktorý hráčom umožňuje zarábať za hranie hier všetkého druhu. To znamená, že bez ohľadu na to, či hráči dávajú prednosť sólovým kampaniam, spoločenskému hraniu s priateľmi, alebo sa snažia poraziť tie najlepšie hry, ktoré komunita ponúka v súťažných turnajoch, Metacade ich má pokryté.

Token MCADE tiež podporuje staking, čo znamená, že investori sú silne motivovaní k dlhodobému držaniu. S ponukou iba 2 miliárd a odmenami za staking vyplácanými v stablecoinoch, aby sa zabránilo nafúknutiu cirkulujúcej ponuky, boli držitelia tokenu zjavne starostlivo zvážení pri navrhovaní fungovania tokenu naprieč platformou.

Môže EOS znovu dosiahnuť svoje maximá z roku 2017?

EOS má za sebou niekoľko bolestivých rokov, a hoci tento projekt kedysi patril k miláčikom noviniek na kryptotrhu, odvtedy stratil drvivú väčšinu dynamiky, ktorú kedysi mal. Vďaka problémom súvisiacim so zakázanými adresami a vysporiadaním ICO podvodov si SEC projekt zničil veľkú časť svojej príťažlivosti, čo sa už nejaký čas odráža vo väčšine predpovedí cien EOS.

Niektorí odborníci teraz hovoria, že podľa nich je ideálny čas, aby EOS začal pomaly stúpať späť na svoje predchádzajúce maximá, a ak sa projektu podarí začať znovu získavať určitú dynamiku, mohlo by sa stať, že cena bude odrážať zvýšenú mieru optimizmu.

Predpoveď ceny Metacade

Zatiaľ čo predpoveď ceny EOS je konzervatívna, predpoveď ceny Metacade je úplným opakom. Vzhľadom na to, že projekt má vydanie naplánované na neskoršie obdobie roku 2023, môžeme očakávať, že rast užívateľov bude po tokene MCADE vytvárať veľký dopyt. Na základe vysokej atraktivity projektu sa očakáva, že po jeho všeobecnom uvoľnení vzrastie cena MCADE približne 50-krát, a to až na 1 $.

Vzhľadom na to, že rast počtu užívateľov bude pravdepodobne pokračovať ešte mnoho rokov, zdá sa, že cena MCADE 7 $ v roku 2025, ktorá sa do konca roka 2030 zvýši na 15 $, je minimum, ktoré väčšina investorov od projektu očakáva.

Predpoveď ceny EOS

Pokiaľ je EOS na dne, rozhodne je predpoveď ceny EOS pozitívnejšia, než aká bola v poslednej dobe. Ak by sa projektu podarilo zachytiť niektoré z prípadov podnikového využitia, ktoré prichádzajú na trh, mohla by v roku 2023 cena tokenu EOS vzrásť na 2 $, pretože sa dostaví obnovený záujem.

Ak sa podarí na túto dynamiku nadviazať, mohli by sme byť svedkami ďalšieho rastu ceny EOS, ktorá by do roku 2025 mohla dosiahnuť 4 $ a do roku 2030 možno aj honosných 10 $.

Metacade sa celkovo javí ako lepšia investičná voľba

Hoci EOS možno čakajú priaznivejšie časy, než tomu bolo v minulosti, výnosy sú stále veľmi skromné v porovnaní s vysokým potenciálom veľkých ziskov, ktorý predstavuje projekt Metacade.

Obmedzené množstvo MCADE v presale a stále sa zvyšujúce expozície s tým, ako sa jeho fázy stále vypredávajú, je jasné, že okno pre túto potenciálne život meniacu investíciu sa určite čoskoro uzavrie.