Filecoin (FIL) začal týždeň na maxime. Minca má silnú tendenciu nahor a jej cieľom je v najbližších dňoch dosiahnuť 35 USD. Dynamika bude pravdepodobne pokračovať aj v najbližšom období. Tu sú niektoré z kľúčových faktov, ktoré treba mať na pamäti:

Filecoin (FIL) vzrástol za posledných 24 hodín takmer o 30 %.

Minca je pripravená dosiahnuť 35 USD, čo predstavuje zisk takmer 50 % z aktuálnej ceny.

Všetky indikátory hybnosti zostávajú z krátkodobého hľadiska pozitívne.

Zdroj údajov: Tradingview

Filecoin (FIL) – Cesta k 35 USD

Všeobecný trend pre Filecoin (FIL) po väčšinu tohto roka klesol. V skutočnosti sa minca v posledných týždňoch veľmi snažila dostať sa nad 16 dolárov. Ale posledný týždeň bol pre FIL celkom pôsobivý.

Minci sa nielen podarilo prelomiť odpor 16 dolárov, ale prekonala aj dve ďalšie zóny odporu. To zahŕňa 20 a 24 dolárov. FIL sa práve teraz snaží konsolidovať zisky nad 25 USD a zatiaľ majú býci navrch. Očakávame, že FIL bude v nasledujúcich dňoch pokračovať v stúpajúcom trende.

Aj keď je nepravdepodobné, že do konca týždňa prerastie nad 35 USD, minca túto zónu otestuje aspoň raz. Keď sa to stane, FIL by priniesol zisky viac ako 50% zo súčasnej ceny.

Dlhodobý výhľad pre FIL

Dlhodobý výhľad pre Filecoin bol vždy pozitívny. V skutočnosti sa konzervatívne odhady pozerajú na 80 dolárov do konca roku 2022, pokiaľ sentiment na trhu zostane silný.

Pokiaľ ide o krátkodobý horizont, FIL bude smerovať k 35 USD a pravdepodobne sa v Q2 tohto roku ustáli okolo 45 USD. To bude predstavovať masívny nárast z najnižšieho bodu v roku 2022. Znamenalo by to tiež, že FIL konečne zvrátil klesajúci trend.