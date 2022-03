Flux dosahuje 800 miliónov dolárov v TVS: Najlepšie miesta na nákup Flux

Po dosiahnutí TVS (Celkovej zabezpečenej hodnoty) vo výške 800 miliónov dolárov sa token siete a ekosystému Flux stal parabolickým.

Za posledných 24 hodín vygeneroval objem obchodov 46,7 milióna dolárov a pridal 14 % k svojej hodnote. V čase písania tohto článku sa obchodoval za 1,88 USD.

Tento stručný sprievodca obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o minci Flux, vrátane toho, či by ste si ju mali kúpiť. Tu je miesto, kde kúpiť Flux, ak sa rozhodnete.

Keďže FLUX je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť FLUX pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť FLUX práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane FLUX.

Flux Ecosystem ponúka decentralizované, interoperabilné vývojové prostredie. Ide o plne funkčnú sadu riešení blockchain-as-a-service a decentralizovaných počítačových služieb.

Predstavuje sa ako nová generácia škálovateľnej decentralizovanej cloudovej infraštruktúry. Umožňuje vyvíjať, spúšťať a spravovať aplikácie na viacerých serveroch súčasne. Flux je pripravený prijať budúcnosť dApps, Web 3.0 atď.

Flux je natívna minca POW (Proof of Work) ťažiteľná pomocou GPU, ktorá poskytuje stimuly pre hostiteľov hardvéru, riadenie DAO v reťazci a zmierňovanie negatívnych vplyvov prostredníctvom požiadaviek na stávkovanie pre spustený hardvér.

Flux môže byť lukratívna investícia, ale nájdite si čas na to, aby ste si prečítali aspoň niekoľko cenových predpovedí od popredných analytikov a urobili prieskum trhu skôr, ako sa rozhodnete. Všetky investičné rady berte s rezervou.

Up to Brain predpovedá, že Flux dosiahne 2,89 USD do konca roku 2023. V nasledujúcom roku sa zvýši na 3,53 USD. V roku 2025 analytik verí, že dosiahne historické maximum 4,4 USD.

Near ecosystem is attracting money from top VCs in both crypto market and traditional market! Let's have a look at some biggest fundraisings.$NEAR $OCT $FLX $PARAS $AURORA $PLY $REF $BSTN pic.twitter.com/96SEvCjZBu

— Nearians (@Nearians_) March 26, 2022