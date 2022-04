Framework Ventures oznamuje fond vo výške 400 miliónov dolárov na rozšírenie prítomnosti blockchainových hier

Spoločnosť Framework Ventures so sídlom v San Franciscu oznámila svoje finančné prostriedky vo výške 400 miliónov dolárov, ktoré jej pomôžu vybudovať a rozšíriť svoju prítomnosť v blockchainovom hernom svete.

Jeho spoluzakladatelia Vance Spencer a Michael Anderson sa stretli s Frankom Chaparrom, hostiteľom vydania The Scoop, aby prediskutovali svoju novú tézu o investíciách do fondov. Témou diskusie bolo, ako sa blockchainové hranie „dostáva do bodu príťažlivosti pre masový trh“.

Framework co-founders unpack their $400 million gaming fund’s investment thesis – Framework co-founders unpack their $400 million gaming fund’s investment thesis. Read more- https://t.co/ZFhNBYQtG3 https://t.co/c1brmzFWKx — CoinXhigh.com (@CoinxHigh) April 27, 2022

Framework Ventures však nie je jedinou firmou VC (Venture Capital), ktorá má dohľad nad budúcnosťou a potenciálom blockchainu v krypto priestore, keďže iní ako Hashed, juhokórejská firma VC, nedávno pre The Scoop povedali, že mieria vysoko. so svojimi 200 miliónmi dolárov na blockchain hranie.

Všetko, čo potrebujete vedieť o Framework

Framework Labs bola založená v roku 2019 a neskôr sa rozšírila s finančnými prostriedkami vo výške 8 miliónov dolárov, ktoré sa vyzbierali na podporu svojej tímovej tézy o „sieťovom kapitále“ v roku 2020. Myšlienka sieťového kapitálu vznikla potom, čo sa zistilo, že kryptoinvestície pomáhajú firmám rizikového kapitálu podieľať sa na reťazci. umožniť protokolom podporovať ich komunikáciu, prosperovať, decentralizovať a dosahovať svoje ciele.

Je dôležité poznamenať, že Framework Labs je jedným z najlepších uzlov Chainlink a indexerov, ktoré poskytujú 201 rôznych informačných kanálov pre rôzne aplikácie v niekoľkých reťazcoch. Okrem toho sa Framework Labs v súčasnosti používa pri rôznych činnostiach v reťazci a často využíva aj služby DeFi.