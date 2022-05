Futbalový klub Chelsea spolupracuje s kryptoplatformou WhaleFin podporovanou Amber Group

Futbalový klub Chelsea uzavrel ročné partnerstvo v hodnote 20 miliónov dolárov s WhaleFin, kryptoplatformou podporovanou Amber Group. Po partnerstve sa WhaleFin stane oficiálnym rukávovým partnerom FC Chelsea od sezóny 2022/23.

Podľa oficiálneho oznámenia FC Chelsea na ich webovej stránke a stránke sociálnych médií bude logo WhaleFin s modrou veľrybou umiestnené na dresoch hráčov FC Chelsea. Logo nahradí súčasné logo kórejského výrobcu automobilov Hyundai, ktoré existuje už štyri roky.

We're excited to reveal @WhaleFinApp, the digital asset platform powered by @ambergroup_io as our new sleeve partner from the 2022/23 season! 💙#AmberGroup | #WhaleFin

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 12, 2022