Generálny riaditeľ Robinhood Vladimir Tenev verí, že dogecoin (DOGE-USD) sa môže stať každodennou „menou internetu“.

Podľa šéfa Robinhood by to mohlo potrebovať len niekoľko vylepšení, ktoré by mohli zmeniť meme coin na rýchlejšiu a ešte lacnejšiu platobnú menu.

Svoje myslenie načrtol prostredníctvom vlákna na Twitteri a poskytol niekoľko návrhov, čo by sa vývojári Dogecoinu mohli snažiť implementovať, aby sa DOGE stala „ľudovou menou“.

Can #Doge truly be the future currency of the Internet and the people? As we added the ability to send/receive DOGE on Robinhood, I’ve been thinking about what that would take. — VLAD (@vladtenev) April 14, 2022

Zvýšte veľkosť bloku, skráťte čas bloku

Tenev hovorí, že poplatky za transakcie Dogecoinu sú už po minuloročnej novembrovej aktualizácii 1.14.5 „mizne malé“. Priemerný transakčný poplatok siete vo výške 0,003 USD je oveľa nižší ako až 3 % účtované poprednými poskytovateľmi platieb kartou.

V takom prípade navrhuje, že čo treba zlepšiť, je veľkosť bloku DOGE a čas blokovania. Poznamenáva, že vďaka tomu by Dogecoin mohol zvýšiť svoju celkovú priepustnosť na úrovne, ktoré spoločnosť Visa v súčasnosti dosahuje.

Tenev poukazuje na to, že v súčasnosti je priepustnosť Dogecoinu približne 40 transakcií za sekundu (TPS). Je pravda, že to súvisí s veľkosťou bloku kryptomeny 1 MB a 1 minútou času bloku.

Na porovnanie, Visa zvládne až 65 000 TPS. Aby Dogecoin prekonal VISA, potrebuje zvýšiť svoju priepustnosť 10 000-krát. Vyzerá to možno ako masívna otázka. Výkonný riaditeľ Robinhood sa však domnieva, že vývojári DOGE to môžu ľahko vyriešiť zväčšením veľkosti bloku.

„Prechod na limit veľkosti bloku 1 GB (a neskôr 10 GB) by poskytol všetku priepustnosť, ktorú by globálna mena potrebovala v dohľadnej budúcnosti. Na vyriešenie tohto problému nie sú potrebné riešenia L2,“ poznamenal.

Čo tak prijať model fixnej ponuky peňazí?

Dogecoin vývojári by tiež mali preskúmať, ako urobiť Dogecoin menej inflačný, ako je tomu v súčasnosti, dodal. Povedal, že by sa to dalo dosiahnuť prijatím obmedzenej zásoby, podobne ako bitcoin (BTC) má limit 21 miliónov. Ak by to tak bolo, miera inflácie Dogecoinu by sa mohla časom znížiť.

Súčasná ponuka 132 miliárd DOGE vychádza z miery inflácie nad 5 %. Tenev zastáva názor, že pevná dodávka by ju mohla znížiť na 2 %.

Niektoré z návrhov už vyvolali kritiku na CT, najmä v súvislosti so zvýšením veľkosti bloku pravdepodobne na úkor decentralizácie.

Ale kompromis je…

Tenev pripúšťa, že veľkosť bloku 10 GB by mohla vyžadovať sofistikovanejší hardvér od baníkov, ak chcú spustiť úplný uzol, čo môže spôsobiť, že niektorí nadšenci sa nebudú môcť podieľať na zabezpečení siete. To je podľa niektorých pozorovateľov neprijateľné, pretože by to viedlo k centralizovanejšej sieti.

Tenev naznačuje , že by to mohol byť kompromis, ktorý by vývojári Dogecoinu mali mať na pamäti, ak sa rozhodnú zvážiť jeho prijatie.