Globálna regulácia kryptomien je možná v roku 2023

Existuje šanca, že rovnaké pravidlá budú platiť pre všetky kryptotrhy na celom svete do roku 2023, aspoň to naznačuje Ashley Alder. Je predsedom Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO), globálneho finančného dozoru.

Globálny finančný strážca

IOSCO je partnerstvo organizácií, ktoré regulujú globálne trhy. Členmi sú zvyčajne regulátori národnej bezpečnosti a/alebo futures alebo hlavný finančný regulátor krajiny. AFM je členom IOSCO v mene Holandska. Organizácia so sídlom v Madride má členov z viac ako 100 krajín a reguluje minimálne 95 percent trhov.

Podľa „nášho“ AFM je IOSCO medzinárodným „tvorcom štandardov pre trhy cenných papierov“. To znamená, že súhlasí so všeobecnými zásadami, ktoré slúžia ako východiskový bod pre regionálne a národné orgány dohľadu pri dohľade nad trhmi cenných papierov.

Klíma, koróna a kryptomena

Podľa článku agentúry Reuters Alder hovorí, že keďže krypto sektor rastie, skutočne by ho mala pokrývať aj IOSCO. To je ale prekvapenie. Nazýva krypto súčasťou troch C:

COVID-19

Klíma

kryptomena

„Myslím si však, že sa to teraz považuje za jedno z troch C (COVID, klíma a krypto), takže je to veľmi dôležité. Presunuli sme sa do agendy, takže neočakávam, že budúci rok to bude v rovnakom čase. Ak sa pozriete na riziká, ktoré musíme riešiť, je ich veľa a v rozhovoroch na inštitucionálnej úrovni existuje múr znepokojenia,“ povedal Alder.

Mimochodom, okrem toho, že je Alder predsedom IOSCO, je aj generálnym riaditeľom finančného dozorného orgánu Hong Kongu.

Nedostatok transparentnosti

Alder vo štvrtok 12. mája online v think-tanku OMFIF poznamenal, že motivácia pre kolaboratívnu reguláciu kryptomien pramení z obáv o kybernetickú bezpečnosť, prevádzkovú odolnosť a nedostatočnú transparentnosť v krypto sektore.

Predstaviteľ tiež dodal, že je potrebný regulačný orgán pre kryptomeny, pretože ho potrebujú aj iné rozvíjajúce sa sektory, ako napríklad klimatické financie.

Žiadna konzistencia

Takmer každá krajina má svoje vlastné predpisy, bez veľkého súladu so svojimi susedmi, pričom nikde na svete neexistuje jednotná regulácia. Je však jasné, že najmä politici volajú po regulácii, aby mali konečne palicu, ktorú by mohli ovládať, alebo aby mali dôvod nechať kryptomeny voľný priebeh.

Existujú typy krajín, ktoré by ste mohli označiť ako priateľské voči kryptomenám, zatiaľ čo iné majú skôr nepriateľský postoj. Nie je to ale také čiernobiele, sú krajiny, ktoré sú pre používateľov veľmi dobré, ale pre kryptofirmy zlé a naopak.

Dostať krajiny pod tlak

Okrem toho existujú svetové organizácie, ktoré si myslia, že majú čo povedať do zákonov a pravidiel suverénnych štátov. Spomeňme si na Medzinárodný menový fond, ktorý vyvíja tlak najmä na rozvojové krajiny, ktoré potrebujú pomoc s prijatím anti-krypto politiky. Zdá sa, že IOSCO sa stane ďalšou globálnou organizáciou, ktorá sa snaží ovplyvňovať trhy suverénnych štátov.

Zatiaľ nie je jasné, čo presne chcú a ako sa k tomu postavia. Dúfajme, že budú ignorovať navrhovanú politiku MMF. Keďže neexistuje globálny rámec pre reguláciu, MMF v decembri vydal usmernenia na nastavenie globálneho regulačného prístupu pre kryptomeny.