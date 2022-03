Po výraznom poklese v posledných týždňoch je The Graph (GRT) teraz konečne pripravený opäť vstať. Obdobie konsolidácie sa teraz skončilo a minca by mohla rásť smerom nahor. Ako sa však tento vzostupný trend prejaví? Budeme analyzovať nižšie, ale najprv si pozrite tieto hlavné body.

GRT sa v posledných dňoch dostala na dno na svojej rozhodujúcej podpory 0,317 USD.

Po konsolidácii token teraz opäť rastie a za posledné 3 dni vzrástol o viac ako 20 %.

V čase písania tohto článku sa GRT obchodovalo za 0,3885 USD, čo je nárast o 6 % za posledných 24 hodín.

Zdroj údajov: Tradingview

Môže Graph (GRT) získať späť podporu na 0,4 USD?

Získanie podpory 0,4 USD bude pre býkov GRT veľmi dôležité. Je to zároveň najdôležitejší režijný odpor, ktorý by mohol byť v najbližších dňoch rozhodujúci. V predchádzajúcich obchodných reláciách GRT niekoľkokrát testoval 0,4 USD, ale takmer vo všetkých prípadoch bol zamietnutý. Nie je dôvod veriť, že tentoraz to bude iné.

V čase písania tohto článku sa token obchodoval za 0,3885 USD. Očakávame, že cenová akcia sa v najbližších dňoch priblíži alebo dokonca mierne presiahne 0,4 USD. Je však nepravdepodobné, že GRT si udrží nejaké slušné zisky nad túto cenu.

Namiesto toho prichádza ďalšie odmietnutie, a keď sa tak stane, minca sa stiahne späť k svojej ďalšej podpore, ktorá je 0,317 USD. Ale ak to býci dokážu vytiahnuť a preskočiť cez 0,4 USD, potom je možný ďalší 25% vzostupný trend, kým nastane korekcia.

Graf (GRT) – z dlhodobého hľadiska?

Z dlhodobého hľadiska pre Graph (GRT) to vyzerá pozitívne. Áno, minca zažila na začiatku roka veľký tlak.

Volatilita bude pravdepodobne pretrvávať aj v najbližších týždňoch. Analytici si však stále myslia, že GRT je na ceste k slušným ziskom v roku 2022. Preto je to dobrá minca na nákup a držanie pre dlhodobého investora.