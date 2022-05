Gucci bude prijímať platby v kryptomenách do konca mája

Talianska módna značka Gucci oznámila, že do konca mesiaca bude akceptovať kryptomeny.

111 obchodov, viac ako 12 kryptomien

Módna značka začne prijímať kryptomeny v piatich svojich obchodoch v Spojených štátoch. Prvé predmety Gucci je možné zakúpiť v pilotných lokalitách v New Yorku, Los Angeles, Miami, Atlante a Las Vegas. Značka následne plánuje expandovať do všetkých 111 obchodov v Severnej Amerike.

Pre kryptotrh je dobrou správou, že platobné možnosti sa čoraz viac prijímajú. Vogue uvádza, že obchod bude akceptovať viac ako 12 kryptomien, vrátane bitcoinu, bitcoin cash, ethereum, balený bitcoin, litecoin, shiba inu, dogecoin a päť stablecoinov naviazaných na americký dolár. Ale ako to funguje?

Zákazníci, ktorí chcú v obchode platiť kryptomenami, dostanú e-mail s QR kódom. To im umožňuje platiť prostredníctvom svojej kryptopeňaženky. Zamestnanci dokonca podľa Vogue dostanú školenie a vzdelávanie o krypto, NFT a Web3 v rámci prípravy na spustenie.

Gucci v metaverze

To je tiež potrebné, pretože Gucci je veľmi zaneprázdnený týmto vývojom. Módna značka uviedla na trh dve kolekcie NFT v roku 2022 a Gucci tiež expandoval do Web3 kúpou pozemku vo virtuálnom svete The Sandbox. Neváhajú a vkročia naplno do tohto nového sveta možností.

„Gucci sa vždy snaží využívať nové technológie, keď môžu našim zákazníkom poskytnúť lepší zážitok,“ povedal generálny riaditeľ Marco Bizzarri vo vyhlásení. „Teraz, keď sme schopní integrovať kryptomeny do nášho platobného systému, je to prirodzený vývoj pre zákazníkov, ktorí by chceli mať túto možnosť k dispozícii.“

Takže v blízkej budúcnosti uvidíme oveľa viac tejto módnej značky. O prípadnej expanzii do Európy sa zatiaľ nič nevie, no pri rýchlosti, akou tieto technológie osvojujú, by to nemalo trvať dlho.