Hodnota GMT od začiatku marca 2022, kedy bola uvedená na Binance, neustále rastie. Token raketovo stúpa na upútavku tajomného, no významného pripravovaného partnerstva medzi STEPN a neznámou entitou, o ktorej sa predpokladá, že je Binance.

Minca sa v súčasnosti radí na 81. miesto podľa trhovej kapitalizácie. Ak vás priťahujú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť GMT, táto príručka je pre vás.

GMT (Green Metaverse Token) je token riadenia STEPN. Jeho zásoba je obmedzená na 6 miliárd tokenov. STEPN je lifestylová aplikácia Web3 s dizajnom gamifikácia a zábavnými sociálnymi prvkami.

Hráči, ktorí majú tenisky NFT, môžu chodiť, behať alebo behať vonku, aby získali žetóny, ktoré potom môžu použiť na razenie nových tenisiek.

Hráči si kupujú GMT a vypaľujú ich v aplikácii, aby mohli upgradovať vysokokvalitné drahokamy, raziť skvelé tenisky a zúčastniť sa hlasovania o správe vecí verejných.

Môžu sa rozhodnúť predať alebo prenajať svoje tenisky NFT na trhu v aplikácii. Ukladajú prostriedky nahromadené v peňaženke v aplikácii, ktorá má vstavanú funkciu výmeny.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Cena digitálnej mince má nasledujúcu býčiu predpoveď:

Last target reached, Incredible.

Just sold 50% of my remaining $GMT

My faith in #STEPN has no limit. Watch out, not a moment to invest in, be patient and take your time to make your move.GMT still has no in-game feature, and volatility is moved by speculation. @Stepnofficial pic.twitter.com/rIn4J79O0W

— Krit (@Krit_STEPN) March 30, 2022