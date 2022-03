Holo Chain (HOT) sa práve teraz zahrieva – tu je dôvod, prečo by ste si ho mali kúpiť

Kryptotrh vo všeobecnosti vychádza z obdobia konsolidácie za posledných pár týždňov. Mince pribúdajú a Holo Chain (HOT) je jednou z nich. V skutočnosti bola minca HOT jednou z najlepších interpretov posledného týždňa. Tu je to, čo potrebujete vedieť:

Minca za posledných 24 hodín vzrástla takmer o 10 %.

HOT sa tiež zvýšila o približne 30 % za posledných približne 7 dní.

Tento vzostupný trend sa pravdepodobne udrží aj v nasledujúcom týždni.

Zdroj údajov” Tradingview

Prečo sa Holo Chain (HOT) zvyšuje?

Hlavným dôvodom, prečo sme za posledných pár dní zaznamenali prudký nárast HOT, bolo nové oznámenie o pláne ekosystému, ktorý by mal projekt urobiť obrovským. Ale aj napriek tomu HOT v skutočnosti predtým ukázal veľa býčích znakov.

Napríklad sa jej podarilo prekročiť rozhodujúcu zónu horného odporu 0,004 USD. Začiatkom týždňa mince tiež dosiahli mesačné maximum. Býčí výhľad zostáva stále nedotknutý. V skutočnosti sledujeme, či býci dokážu stlačiť cenu nad 0,006 USD.

Ak sa tak stane, mohli by sme vidieť rozhodujúce zisky, ktoré by mohli v blízkej dobe dosiahnuť 0,01 USD. To bude predstavovať 50% nárast oproti súčasnej cene. Ak však cena klesne pod 0,004 USD, môže dôjsť k väčšej slabosti.

Mali by ste si kúpiť Holo (HOT)?

Holo sa predáva ako reťazec peer-to-peer, ktorý dúfa, že poskytne rýchlu a spoľahlivú infraštruktúru na nasadenie decentralizovaných aplikácií. Projekt tiež zavádza nové nástroje, ktoré pomôžu preklenúť priepasť medzi decentralizovanými a centralizovanými systémami.

Základy sú skutočne celkom dobré a videli sme veľa odolnosti, pokiaľ ide o HOT. Z dlhodobého hľadiska očakávame, že cenový výhľad zostane pozitívny a optimistický.