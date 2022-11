Insolventný FTX – čo ďalej s kryptomenami?

Pred tromi týždňami som publikoval analýzu , v ktorej som sa obával, že bitcoin je jednou zlou správou od prepadu k 15 000 USD.

A sakra, dostali sme tú udalosť.

Teraz som to celkom nepredpovedal. Môj kus neodkazuje na nič spoločné s FTX. Nielen to, ale v minulosti som lyrizoval o Bankman-Friedovej bystrosti. Masívne som zle prečítal jeho postavu a veľmi som sa mýlil.

Pri skúmaní platobnej schopnosti FTX zverejnenom v pondelok ráno som stále veril, že je veľmi nepravdepodobné, že by FTX bola insolventná.

Tiež som veľakrát zopakoval to isté staré príslovie: hranie s bitcoinom v krátkodobom horizonte je podobné roztáčaniu rulety.

Ale keď sme sa pohybovali okolo 20 000 dolárov a zamierili do zimnej záplavy so zlovestnými premennými, ako je energetická kríza, vysoká inflácia, nepríjemná geopolitická klíma a politické otrasy v USA, Spojenom kráľovstve a v mnohých krajinách po celej Európe, riziko bolo extrémne vysoké.

A potom vonkajšia premenná – implodovanie FTX. A slovami úžasného Black Eyed Peas, „teraz to ide dole a ani trochu neskôr“.

Je čas kúpiť dip?

Táto otázka sa mi nepáči z dvoch dôvodov.

Prvým je, že keďže som náhodný chlapec na internete, ako to mám vedieť? Ako som povedal už vyššie, krátkodobé stávkovanie na Bitcoin je ako roztočenie rulety. Môj názor na to, či mám chuť na červenú alebo čiernu, by bol rovnako platný ako to, čo si myslím o krátkodobej akcii Bitcoinu.

Druhým dôvodom je, že táto otázka je takmer reakciou svalovej pamäte na pokles cien kryptomien. Predpokladám, že zrodený z kultúry vo vesmíre. V centre pozornosti sú ľudia, ktorí poukazujú na minulé cykly a odkazujú na to, ako sa bitcoin vždy vracal. Niečo si však neuvedomujú.

Bitcoin bol spustený v januári 2009, do jedného z najdlhších a najvýbušnejších býkov v histórii. Od tohto roku to už neplatí. Voľné peniaze boli vypnuté – potom Federálny rezervný systém zvýšil úrokové sadzby historicky rýchlymi sadzbami, pričom inflácia bola na úrovniach, ktoré neboli zaznamenané od 70. rokov.

Toto je prvýkrát, čo bitcoin zažil širší ekonomický medvedí trh. A z tohto dôvodu sú všetky stávky vypnuté. A teraz sa obchoduje na úrovniach nižších ako pred piatimi rokmi v decembri 2017.

Neexistuje nič také ako kupovať si dipy a smiať sa cestou do banky. Pohľad na vyššie uvedený graf ukáže, koľko poklesov bolo tento rok. Táto vec je ťažká. Obchodovanie je ťažké. Crypto je volatilná hra. Na každú snímku obrazovky so 100-násobným ziskom, ktorú vidíte na Twitteri, pripadá 100 ďalších ľudí, ktorí to všetko stratili.

Nespúšťajte oči zo širšej ekonomiky

Implodovanie FTX je divoké. A je to neuveriteľne medvedí pre krypto ekonomiku vo všeobecnosti. Očakávajte, že sa z toho vyvinie nejaká nákaza, keďže zatiaľ nevieme, kto bol komu vystavený – ale FTX, ako taký veľký hráč v tomto odvetví, so sebou nepochybne stiahne niekoľko tiel.

Nespúšťajte však oči z väčšieho trendu. Crypto sleduje akciový trh. Aktíva s modrými čipmi, ako sú bitcoiny a ethereum, sú chvostom psa, pričom pes je akciový trh. A tento akciový trh kolíše tam a späť nad údajmi o inflácii a nad prístupom Federálneho rezervného systému k úrokovým sadzbám.

Minulý mesiac som písal o tom, ako je táto korelácia medzi akciami a Bitcoinom taká vysoká, ako kedykoľvek predtým. Výrazne sa zvýšil v apríli 2022, práve keď sme prešli do tohto prostredia s vysokými úrokovými sadzbami.

Z krátkodobého hľadiska sa táto epizóda FTX musí odohrať. Nákaza sa bude vlniť, správy sa budú objavovať, prekvapenia sa objavia. A potom je to späť k sledovaniu akciového trhu. Ak to už nebolo jasné – krypto trhy sú nemilosrdné. Nezabudnite na to a zostaňte v bezpečí.