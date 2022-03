Integrácia Metaverse a NFT: 3 najlepšie mince na zváženie

Metaverse je momentálne vnímaná ako najhorúcejší trend v kryptomenách. Veľkí technologickí giganti našej doby vkladajú peniaze do tohto nápadu. V najbližších rokoch bude metaverza realitou. Ale vidíme aj NFT a metaverse integráciu. Tu je dôvod, prečo to dáva zmysel:

NFT poskytujú základ pre vlastníctvo metaverse položiek

NFT sa tiež používajú na prinesenie väčšej užitočnosti a hodnoty do metaverza.

NFT sú tiež dôležité pri vytváraní viacerých príjmových vertikál v metaverze.

No, v prípade, že hľadáte krypto projekty, ktoré integrujú NFT a metaverse dohromady, tu sú 3 najlepšie mince, ktoré treba zvážiť.

Terra Virtua (TVK)

Terra Virtua (TVK) je pripravovaný projekt metaverse, ktorý sa snaží zmeniť spôsob, akým ľudia interagujú s digitálnymi zberateľskými predmetmi. Projekt využíva rozšírenú a virtuálnu realitu na vytvorenie pohlcujúceho digitálneho zážitku.

Tu môžu ľudia nakupovať a predávať NFT, zapojiť sa do sociálnych a herných aktivít a ešte oveľa viac. Oficiálny token riadenia a užitočnosti Terra Virtua je známy ako Kolect (TVK). V čase tlače sa minca obchodovala za 0,107 USD s trhovou kapitalizáciou 75 miliónov USD.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) nie je samo o sebe nové meno v sektore metaverse. V skutočnosti tento projekt začal ako hra, v ktorej si zarobte, no odvtedy sa pokúsil priniesť do svojho ekosystému ďalšie funkcie súvisiace s metaverzou. Bol to jeden z najhorúcejších projektov na nákup v roku 2021. Zatiaľ čo väčšina tohto rastu stagnovala, budúcnosť je pre AXS stále svetlá.

Divokejší svet (WILD)