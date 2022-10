Je bitcoin jedna udalosť vzdialená od sveta bolesti?

Bitcoin sa už nejaký čas pohybuje okolo tejto úrovne 20 000 $ – alebo blízko nej.

Je smiešne, ako veci fungujú. Obchodujte niekoľko týždňov bokom a všetci obchodníci sú netrpezliví.

Ale ľudia: buďte opatrní, čo si želáte. Existuje dôvod domnievať sa, že na súčasné flirtovanie Bitcoinu s 20 000 dolármi sa možno čoskoro bude pozerať ako na „staré dobré časy“.

Čo môžeme povedať z predchádzajúcich cyklov?

Pri pohľade späť na predchádzajúce cykly je pozoruhodné, že bitcoin sa len zriedkavo vracia za vrchol predchádzajúceho býčieho trhu. V tomto prípade predchádzajúci býčí trh vyvrcholil tesne pred Vianocami v roku 2017, keď Bitcoin explodoval smerom nahor a obchodoval za 19 345 USD.

Je teda zrejmé, že sme teraz klesli pod túto úroveň – aj keď len o malú čiastku. Pri pohľade na graf môžete vidieť, že to predstavuje historicky odľahlú hodnotu.

Nevenujem veľkú pozornosť podpore a odporu – verím, že v súčasnom prostredí je hrozivá makroklíma všetko, na čom záleží. Bitcoin sa popri akciovom trhu pohybuje iba na základe údajov o inflácii a slov Jeroma Powella.

Bolo by však nedbalé úplne prehliadať psychologické rozmary. Hrajú faktor pri všetkých pohyboch na trhu a často v kryptomenách môžu byť výraznejšie ako väčšina ostatných.

To je dôvod, prečo sa obávam, že bitcoin je jedna zlá správa od katastrofického dňa a ostrá červená sviečka. Najväčšia svetová kryptomena sa na týchto úrovniach pohybuje už takmer štyri mesiace. Čím dlhšie to robí, tým je táto úroveň dôležitejšia.

Okrem toho skutočnosť, že k tomuto krabovaniu dochádza okolo psychologicky dôležitého čísla 20 000 dolárov, dodáva trochu symboliky a dojemnosti. Nakoniec, vzhľadom na skutočnosť, že vrchol predchádzajúceho býka bol vymazaný, skutočne to prináša do hry všetky faktory.

Makro stále vyvoláva zábery

Samozrejme, makro je stále veľmi lídrom. A keďže je svet momentálne taký neistý – stúpajúci záujem, špirálovité stúpanie životných nákladov, vojna v Európe, energetická kríza – zlé správy sú všade, kam sa pozriete. Nie je ťažké si predstaviť, že sa v blízkej dobe objaví zlá správa.

Ak sa táto udalosť zhmotní, vtedy sa bojím o Bitcoin. Neprekvapilo by ma, keby oranžová minca klesla na úroveň, o ktorej si veľa ľudí nemyslelo, že je to možné – aspoň nie vtedy, keď sa počas pandémie hovorilo o „supercykloch“.

Je dôležité poznamenať, že ekonomika je práve teraz iná šelma ako čokoľvek, čo kedy Bitcoin zažil. Ľudia zabúdajú, že bitcoin bol spustený len v roku 2009. To znamená, že nikdy predtým neexistoval v prostredí s vysokými úrokovými sadzbami, ani vo svete, kde akciový trh netlačil na nehorázne zisky (S&P 500 6X’d z najnižšej úrovne v GFC na svoje historické maximum pred menej ako rokom).

Takže v tomto kontexte, čo je dobré slepo kázať, že Bitcoin už predtým čerpal podobné sumy, len aby to zareval?

Dnes sa nachádzame priamo uprostred širšieho medvedieho trhu, prvýkrát v histórii kryptomien. Index S&P 500 sa tento rok prepadol takmer o 25 %. Dlhopisy sú na smetisku. Dokonca aj kráľ bezpečných prístavov, zlato, zaostával.

Bitcoin je tiež úplne iné aktívum ako predchádzajúce cykly. Na trhoch je silná likvidita a inštitucionálne prijatie. Stručne povedané, ide o bežné finančné aktívum. V niekoľkých krajinách je dokonca zákonným platidlom. Nikto vo finančných kruhoch v tejto chvíli o Bitcoine nepočul.

Takže ešte raz, čo nám môžu povedať predchádzajúce cykly?

Kedy príde červená sviečka?

Vysvetlím to. Netuším, kedy to príde, takže to nie je moc dobré. Ak by som to urobil, nepísal by som na notebooku, ležal by som niekde na pláži a popíjal kokosový orech, ktorý som nazbieral holými rukami.

Ja len formulujem tušenie, že by som sa v tejto chvíli veľmi bál Bitcoinu. Na tejto hranici šliape už dosť dlho – a táto známka je významná, a to ako z hľadiska okrúhleho čísla 20 000 dolárov, tak aj v porovnaní s predchádzajúcimi cyklami.

Volatilita nie je nikdy ďaleko od Bitcoinu. Takže pre obchodníkov, ktorí nariekajú nad akciou zboku – čoskoro sa na tieto dni môžete pozrieť so závisťou. Ani trochu by ma neprekvapilo, keby som videl negatívnu správu a násilný knôt južne od 15 000 dolárov.

Potom znova – na internete som len chlapec, čo ja viem?