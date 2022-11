Je FTX insolventná? Prečo Binance predáva FTT? Hlboký pokles.

Generálny riaditeľ Binance CZ oznámil, že burza po odhalení vzťahu Alameda/FTX uvoľňuje svoje držby FTT

Aktíva spoločnosti Alameda v hodnote 14,6 miliardy dolárov predstavujú 40% FTT, natívny token FTX

Existuje len minimum informácií o tom, ako sú denominované záväzky Alamedy vo výške 8 miliárd dolárov

Bankman-Fried foilliquidity Alameda a FTX však obhajoval konflikt záujmov

Objem FTT je nízky – nelikvidita by zabránila Alamede predať svoju FTT

Alameda ponúkla, že kúpi CZ FTT za 22 USD za token, pretože narastá záujem, že predajný tlak zníži trh

CZ tvrdí, že predaj bude trvať mesiace

Moja otázka znie, prečo kryptomeny znovu prechádzajú týmto?

Žijeme vo svete blockchainu, aké ťažké je dať toto všetko na blockchain?

Zlé opakovanie.

Vzhľadom na to, že PTSD z letnej nákazy je pre kryptoinvestorov stále výrazná, keď sa zdanlivo polovica priemyslu potopila, je to teraz pocit ako déjà vu. A kto by mal tentoraz hrať rolu darebáka, ale iba FTX, údajný biely rytier, ktorý zasiahol, aby zachránil situáciu s ponukami na záchranu od spoločností Celsius a BlockFi na poslednú chvíľu.

Čo sa stalo?

Kedysi – a v kryptografických podmienkach, to znamená len pred pár rokmi – Binance pomohla inkubovať FTX, ktorí sú dnes ich najväčším konkurentom.

Minulý rok opustili akciovú pozíciu a za svoju čistú investíciu dostali 2,1 miliardy dolárov. Toto však nebolo vyplatené v hotovosti, namiesto toho dostali platbu rozdelenú medzi stablecoiny BUSD a, čo je najdôležitejšie, natívny token FTX, FTT .

Problém sa týka platby uskutočnenej v tokene FTT. CZ, generálny riaditeľ Binance, na Twitteri oznámil, že „v dôsledku nedávnych odhalení, ktoré vyšli najavo, sme sa rozhodli zlikvidovať akúkoľvek zostávajúcu daň z finančných transakcií v našich účtovných knihách“.

Dodal, že „pokúsime sa to urobiť spôsobom, ktorý minimalizuje vplyv na trh. Vzhľadom na podmienky na trhu a obmedzenú likviditu očakávame, že to bude trvať niekoľko mesiacov.

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Aké sú odhalenia o FTX?

Oznámenie CZ je reakciou na príbeh CoinDesk o súvahe obchodnej firmy Alameda Research.

Alameda je (tak trochu) sesterskou spoločnosťou FTX, aj keď detaily sú trochu temnejšie. Hedžový fond/obchodnú firmu založil Sam Bankman-Fried, ten istý Sam, ktorý vedie FTX, ktorý už dlho čelil otázkam o konflikte záujmov medzi týmito dvoma spoločnosťami.

Burzy žijú a zanikajú svojou likviditou a to je najťažšie dosiahnuť pri spustení novej burzy. Obchodníci sa budú riadiť likviditou, ale keď začnete s nulovou likviditou, obchodníkov nezískate. A podľa definície likvidita pochádza iba od obchodníkov. Takže je to niečo ako perverzný problém s kuracím a vajcom.

Bankman-Fried vyriešil tento problém s kurčatami a vajcom presunutím množstva obchodov Alamedy cez FTX, čím sa zvýšila likvidita. Čoskoro FTX vyrazil na preteky, jeho rast bol fenomenálny (spustený len pred tromi rokmi, keď sa Bankman-Fried katapultoval do klubu miliardárov vo svojich dvadsiatich rokoch).

Otázky okolo konfliktu záujmov sa sústreďujú na to, aké informácie Alameda vidí na trhu a bežní obchodníci nie. Bankman-Fried to zatlačil, ale realita je taká, že Alameda je jedným z najväčších poskytovateľov likvidity na burze a aktívne obchoduje so zákazníkmi. Za predpokladu, že je to všetko úprimné, konflikt záujmov je stále ľahko viditeľný.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

Medzi nimi sú však ďalšie zamotané dejové línie. Hoci sú to „dva samostatné podniky“, CoinDesk oznámil, že „divízia sa rozpadá na kľúčovom mieste: v súvahe Alamedy, podľa súkromného finančného dokumentu, ktorý CoinDesk preskúmal“.

Aktíva Alamedy dosiahli 30. júna sumu 14,6 miliardy USD, z čoho 3,66 miliardy predstavovala „odomknutá daň z finančných transakcií“ a 2,16 miliardy „záruka FTT“. Nižšie som zmapoval rozdelenie aktív, ktoré zahŕňa veľkú dávku Solany, kryptomeny, do ktorej bol Sam Bankman-Fried prvým investorom a zostáva jej hlasným podporovateľom.

Je zrejmé, že je to dosť znepokojujúca súvaha intenzívne korelovaných nástrojov. Ale je to naozaj token FTT, ktorý vyniká, zaberá ohromujúcich 40% (medzi zamknutými a odomknutými alokáciami). FTT je koniec koncov token vytvorený FTX.

Ako sa týka tokenu FTX?

Nejde len o incestné väzby medzi spoločnosťou, ani o to, že FTX bolo vytlačené zo vzduchu a teraz zaberá 40% súvahy. Pretože aj tu je problém s likviditou.

Keď toto píšem, trhová kapitalizácia tokenu FTT je 3 miliardy dolárov (podľa CoinMarketCap) a úplne zriedená trhová kapitalizácia je 7,9 miliardy dolárov. A teraz vidíte problém – Alameda vlastní 3,7 miliardy dolárov z tejto trhovej kapitalizácie spolu s ďalšími 2,2 miliardami dolárov v „záruke FTT“ – pre ktorú je vaša teória rovnako dobrá ako moja, pretože nemám potuchy, čo to znamená.

Obavy neutíchajú ani ďalšie aktíva uvedené v správe CoinDesk. SRM je jeden, ktorý je natívnym tokenom decentralizovanej burzy Serum, ktorú založil, uhádli ste, Sam Bankman-Fried.

Spomínajú sa tri ďalšie tokeny – MAPS, OXY a FIDA. Nebudem predstierať, že o nich veľa viem, ale to samo o sebe zhŕňa problém. Opäť sú vysoko nelikvidné – oveľa viac ako FTT.

A tak veľká otázka smeruje k pasívam. FTX má vo svojej súvahe záväzky v celkovej výške 8 miliárd USD, z čoho 7,4 miliardy USD tvoria úvery. Nepodarilo sa mi o nich vystopovať žiadne ďalšie informácie, ale niet pochýb o tom, že toto číslo je znepokojujúce v porovnaní s vyššie analyzovanou stranou nelikvidných aktív.

Treba spomenúť, že medzi pasívami je uvedená DFT. To by značne zmiernilo obavy, keďže rovnaká otázka „fantómových“ aktív by sa potom mohla vzťahovať aj na stranu pasív.

Nemáme však potuchy, v čom je denominovaná väčšina pasív. Aj keď si ani na chvíľu nemyslím, že by Alameda mohla byť insolventná, scenár súdneho dňa je strana pasív plná fiat, keďže stranu aktív jednoducho nemožno zlikvidovať en omše plniť záväzky. Pravdepodobne je to chybne nadhodnotené vzhľadom na väzby na FTX a skutočnosť, že FTT sa dá vytlačiť z ničoho a má tak nízku likviditu.

Tá tabuľka hovorí za všetko. Denný objem za posledných 6 mesiacov je v priemere 25 miliónov dolárov, pred nárastom tento týždeň, keď sa tento príbeh začal vysielať. Neexistuje jednoducho žiadny spôsob, ako by Alameda mohla zlikvidovať zmysluplnú časť svojich podielov na dani z finančných transakcií bez toho, aby znížila trhovú cenu. Preto jeho aktíva na papieri výrazne prevyšujú to, čo majú hodnotu v reálnom živote.

Čo sa teda stane, keď Binance predá?

CZ je teda vystrašená odhaleniami okolo tokenu FTT. Vnímaný nedostatok základnej hodnoty je jedna vec, ale vytvoriť ju z ničoho nič a použiť ju na podporu súvah je druhá. Takže prichádza objednávka na predaj.

Zaujímavé je, že CZ dal tajomný tweet, že „nepodporíme ľudí, ktorí za ich chrbtom lobujú proti iným hráčom v tomto odvetví“, čo naznačuje, že je v tom viac než len obavy zo vzťahu Alameda/FTX.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

A aj keď nevieme, aká čiastka 2,1 miliardy dolárov vyplatených akciou Binance z FTX je denominovaná v BUSD a FTT, niet pochýb o tom, že je podstatná v porovnaní s obchodovaním s likviditou na trhu – s celkovou sumou 500 miliónov dolárov, o ktorej sa hovorí.

To je dôvod, prečo generálna riaditeľka Alameda Caroline Ellisonová prišla s ponukou na kúpu celkovej tašky FTT od CZ za cenu 22 dolárov za token. V čase písania tohto článku je trhová cena 22,20 USD. CZ uznala situáciu likvidity https://twitter.com/carolinecapital/status/1589287457975304193 s tým, že dokončenie objednávky na predaj bude trvať niekoľko mesiacov.

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Predtým tiež objasnila, že súvaha uvedená v správe CoinDesk bola neúplná, hoci to CZ neodradilo od predaja.

Moje myšlienky

Ako je tu bežné, je tu frustrujúca neprehľadnosť.

Svedčia o tom Ellisonove komentáre, že súvaha je neúplná. Dovoľte mi však položiť túto otázku – prečo je v odvetví postavenom na blockchaine tak často problém s transparentnosťou? Prečo nemôžeme nechať týchto veľkých hráčov prezentovať svoje držby a súvahy v reťazci, aby ich všetci videli?

To isté sme videli počas fiaska Terra, pričom nikto si nebol istý, aký kapitál mala stráž nadácie Luna, ktorá zúfalo nasadzovala bitcoiny na obranu kolabujúceho kolíka.

A opäť – aj tu déjà vu – celé je to incestnejšie ako rodinné stretnutie Lannisterovcov. Alameda drží tokeny FTT, ktoré spustila FTX, do ktorých investovala Binance, ktorá dostala vyplatené v FTT. Pri pohľade zvonku je to šialenstvo.

Rovnako to bolo s Three Arrows Capital holding Luna. A BlockFi mal tiež expozíciu. A potom Celsius a Voyager Digital. A zoznam pokračuje. Všetci boli vystavení jeden druhému, Terra a tankovaniu bitcoínov – nepríjemná klesajúca špirála, ktorá padla ako domček z karát.

Nemyslím si, že toto je tento prípad. FTX sa zdajú byť v poriadku a verím, že Alameda má svoje kačice v rade. Vyššie uvedené informácie sú však znepokojujúce a je smiešne, že o tom musím vôbec špekulovať. Nehovoriac o tom, že zamotané spojenie medzi nimi je nezdravé pre všetkých zúčastnených.

Toto je len odhad. Samozrejme, nemáme žiadne informácie o strane pasív súvahy spoločnosti Alameda. Ak je to 8 miliárd dolárov fiat, potom by mohol nastať problém. Ale zase nevieme.

Toto je kryptomena, tak prečo to nemôžeme jednoducho nalepiť na blockchain a prestať sa o tom vyjadrovať na internete? Tento film sme videli príliš veľakrát a začína byť únavný.