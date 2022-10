Je Nexo bezpečný? Kryptoveriteľ stiahne 150 miliónov dolárov z MakerDAO

Je nešťastnou realitou, že každý požičiavateľ kryptomien sa v týchto dňoch stretne s podrobnou kontrolou, pretože trh sa stále zmieta v chaose spôsobenom Celziom začiatkom tohto roka.

Nexo sa dodnes oddelilo od davu. Minulý týždeň dokonca oznámila podiel vo federálne zriadenej Summit National Bank. Opakovane uviedla, že sa bude vyhýbať nezabezpečeným pôžičkám. Dokonca spustila ponuku na prevzatie spoločnosti Celsius, keď sa sporný veriteľ dostával do platobnej neschopnosti (aj keď existuje šanca, že išlo len o reklamný trik).

Ale teraz sú tu ďalšie obavy po regulačných problémoch a nejakom zvláštnom pohybe v reťazci.

Nariadenia

Osem štátov podalo minulý týždeň príkazy na zastavenie a upustenie od spoločnosti Nexo. Je to ten istý starý príbeh o tom, či ponúkané produkty predstavujú cenné papiere. Nebudem sa púšťať do podrobností, pretože nie som právnik, ale hrozba, že bude potrebné stiahnuť určité produkty z amerického trhu, by spoločnosť Nexo zjavne mohla poriadne stlačiť.

Regulačné orgány v Kentucky v skutočnosti obvinili Nexo z platobnej neschopnosti a vyhlásili, že bez svojho pôvodného tokenu – NEXO – by mala firma „záväzky (ktoré by prevyšovali jej aktíva). Pre každého s krátkou pamäťou je to presne to, čo viedol Celsius predtým, ako pozastavili výbery a vyhlásili bankrot.

S tokenom Nexo, ktorý má extrémne nízky objem obchodov vo výške 1% svojej trhovej kapitalizácie, si ľudia neuvedomujú, že ak sa všetko obráti hore nohami, schopnosť Nexo speňažiť svoje držby je výrazne nižšia, než by sa dalo veriť. papier. Preto obavy.

Nexo presúva peniaze na reťazci

Druhá časť prichádza s vtipným výberom na reťazci, ktorý vyvolal zvedavosť ľudí. Peňaženka označená ako peňaženka Nexo včera vybrala z MakerDAO viac ako 150 miliónov dolárov.

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1576016313918836736

Je zrejmé, že to znepokojuje veľa ľudí vzhľadom na paralely so situáciou v stupňoch Celzia. Prekvapilo by ma, keby nejaká platobná neschopnosť spoločnosti Nexo prišla v období relatívneho pokoja na trhu.

Avšak skutočnosť, že regulačné orgány nedávno vydali príkazy na zastavenie a upustenie, tu pridáva ďalšiu vrstvu. Ale na druhej strane, otázka bezpečnosti alebo nezabezpečenia bola sotva nepredvídateľná – Nexo malo a pravdepodobne vedelo, že to príde.

Po tom, čo tieto kroky vyvolali na trhu určitú kontroverziu, Nexo vydalo vyhlásenie, v ktorom objasnila, že „táto rutinná transakcia uskutočnená včera predstavuje splatenie úveru v súlade s najnovšou dynamikou trhu a podľa štandardnej správy treasury spoločnosti.“

Môj názor na toto? Stále verím, že Nexo sú v poriadku, ale keby som tam mal prostriedky, určite by som bol dnes o niečo nervóznejší ako minulý týždeň. Ako som povedal, keďže Terra klesala, výnos z ponuky týchto produktov v súčasnosti jednoducho nestojí za riziko. Väčšina ponúka výnosy okolo 4 % na bitcoinoch (základná sadzba spoločnosti Nexo je 3% – 4%) – ste naozaj ochotní riskovať to všetko?

Je tiež zvláštne, že Nexo vopred nevarovalo trh, aby potlačil akékoľvek obavy, pretože aj to by bolo zrejmé.

Inteligentná hra medzi rizikom a odmenou v súčasnosti spočíva iba v tom, že si zatiaľ odložíme produkty generujúce výnosy, kým nebudeme mať jasnejší obraz. Pretože aj keď si myslím, že Nexo sú v poriadku a je pravdepodobné, že ide o rozruch o ničom – v zázname diskutujem o tom, ako dobre verím, že Nexo vediem vo vzťahu k mnohým iným firmám v tomto odvetví – naozaj to nemôžeme vedieť s istotou …a to hovorí za všetko.