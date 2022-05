Juhokórejská polícia zmrazila majetok stráže nadácie Terra (LUNA).

Juhokórejské úrady práve zmrazujú majetok nadácie Luna Guard. Luna Foundation Guard je nezisková nadácia, ktorá udržiava rezervy pre ekosystém Terra na podporu stablecoinov v ťažkých časoch.

Utekajú s finančnými prostriedkami?

Všetci vieme, ako to skončilo. UST stablecoin Terra nedokázal udržať spojenie s americkým dolárom, po čom skolaboval celý ekosystém. Miliardy dolárov a úspory tisícov investorov vyleteli do dymu.

Zdá sa, že juhokórejská polícia sa teraz obáva, že stráž nadácie Luna utečie s finančnými prostriedkami, pretože žiada o granty na zmrazenie ich majetku. To však burzy zo zákona spĺňať nemusia. Či žiadosti vyhovejú, sa uvidí. Šanca, že tak urobia, sa na prvý pohľad zdá viac ako pravdepodobná. Koniec koncov, tým držia úrady v strehu a tiež ukazujú, že majú s užívateľmi tie najlepšie úmysly.

Dôvod žiadosti polície

Juhokórejská polícia vyšetruje Luna Foundation Guard po tom, čo sa dozvedela o možných podivných praktikách s finančnými prostriedkami. Zdá sa však, že šanca, že strážca nadácie Luna skutočne plánuje nesprávne veci s finančnými prostriedkami, je mizivá. Do Kwon a jeho spoločníci sú kórejským úradom známi a to by sťažilo lety. V takom prípade skôr či neskôr vyjde najavo niečo, čo by spôsobilo, že nabehnú na legálnu lampu.

Otázkou je, či popri tom rozruchu, ktorý už je, chcú mať na konte aj toto. Niektorí investori už Do Kwon a jeho menej známeho spoluzakladateľa Daniela Shina zažalovali za straty. Aj ďalší investori sa chystajú začať proti pánom vlastnú žalobu. Teraz je Terra a o všetkom, čo sa okolo nej nachádza, tak jasné svetlá, že temnejšie akcie sa zdajú byť väčšinou hlúpe rozhodnutie.

Kórejské úrady navštevujú hlavné burzy

V Južnej Kórei to každopádne nenechajú rásť, pretože úrady už včera a dnes navštívili veľké burzy. Týka sa to strán ako Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit a Gopax. S najväčšou pravdepodobnosťou budú musieť odpovedať na otázky, aby zistili, či by mali prevziať určitú zodpovednosť za straty. V tejto súvislosti sa kórejské orgány zrejme domnievajú, že zodpovednosť neleží výlučne na investoroch.

Ak sa to stane vecou, burzy by tiež mali venovať väčšiu pozornosť tomu, ktoré mince uvádzajú na svojej platforme. To môže v blízkej budúcnosti spôsobiť problémy aj mnohým kryptomenám. „V každom prípade požiadame burzy, aby zaviedli politiku ochrany investorov,“ povedal Yoon Chang-hyeon, predseda divízie digitálnych aktív Strany ľudovej moci.

Coinone počas kolapsu ekosystému pozastavil obchodovanie s Lunou. Zároveň od Korbita aj Bithumba prišli varovania, aby do projektu neinvestovali. Otázkou je, či to kórejským úradom stačí a či burzy dostatočne ochránili investorov.