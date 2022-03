Majiteľ reštaurácie Tahinis Aly Hamam sa podelil o svoje „tajomstvo“ s kanadskými politikmi počas zasadnutia Stáleho výboru pre financie pred konzultáciami o rozpočte .

Kanadský politik a kandidát na lídra Konzervatívnej strany Pierre Poilievre si práve kúpil obed v reštaurácii Tahinis za Bitcoin (BTC).

Poilievre, ktorý sa chce stať ďalším kanadským premiérom, by v tom mohol pomôcť kanadským podnikom. Povedal to aj v tweete uverejnenom v pondelok, ktorý je tiež v súlade s jeho ďalším veľkým plánom – vrátiť ľuďom ich „slobodu“ a urobiť z Kanady svetové „hlavné mesto blockchainu“.

Let people take back control of their money from bankers & politicians.

Expand choice, lower costs of financial products, create thousands of jobs.

