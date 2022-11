Každý tretí Brit teraz vlastní kryptomeny

Nedávno sme zverejnili článok, v ktorom sme načrtli, ako tento rok britský záujem o kryptomenu klesol o 82%.

Spomenuli sme však aj to, že zo všetkých údajov vyplynula pozitívna rotácia:

„(Údaje ukazujú), že vlastníctvo kryptomien a všeobecné povedomie zostáva na vzostupe, čo svedčí o tom, že napriek hrozným cenovým zmenám a nedávnemu poklesu záujmu sa kryptomeny stále viac presúvajú do hlavného prúdu.”

Tento týždeň sa do tohto dlhodobého rastu ponorí trochu viac – vychádza z údajov zo štúdie VoucherCodes.co.uk. Našťastie je to o niečo pozitívnejšie ako predchádzajúce.

Viac ako tretina Britov vlastní kryptomeny

34 % Britov teraz vlastní krypto, štatistika, ktorá ma skutočne prekvapuje.

Toto, možno viac ako čokoľvek iné, ukazuje, do akej miery sa kryptomeny udomácnili na finančných trhoch.

Nepochybne k tomu prispel efekt pandémie, keď milióny ľudí boli zavreté doma so svojimi záľubami, spoločenskými aktivitami a dochádzaním do práce, to všetko bolo zrušené. S tým prišlo množstvo voľného času a so zapnutou tlačiarňou peňazí a raketovým rastom cien aktív verejnosť prúdila do kryptomien.

Ďalším veľkým impulzom je jednoduchosť, s akou môžu ľudia teraz investovať. Coinbase sú teraz verejne obchodovanou kryptoburzou, čo by bolo ešte nedávno neuveriteľné.

Existuje však aj nespočetné množstvo iných spôsobov, ako môžu Briti získať svoje kryptomeny. Aplikácie ako Revolut, eToro a podobné aplikácie uľahčili nákup bitcoinov lusknutím prsta ako kedykoľvek predtým.

Rozdelenie podľa pohlavia

Jednou z nešťastných vecí na kryptomenách je úplná dominancia mužov vo vesmíre.

Táto štúdia sa týka 41% mužov v Spojenom kráľovstve, ktorí vlastnia kryptomeny, v porovnaní s 27% žien. Úprimne povedané, je to oveľa viac, ako by som očakával, a číslo 27% je ďaleko na sever od niektorých iných štúdií.

Začiatkom tohto roka som informoval o štúdii o rodovom rozdelení v rôznych krajinách. Zistilo sa, že 35% krypto investorov na celom svete sú ženy, čo je celkovo silnejšie ako 26% v globálnom investičnom vesmíre.

V tejto štúdii bolo medzi investormi zo Spojeného kráľovstva 35% žien – okrem Francúzska, ktoré viedlo cestu rozvinutým krajinám so 45% žien.

Je zaujímavé, že tiež zistil, že rozvojové krajiny sú oveľa rodovo vyváženejšie, pričom Izrael, Indonézia a Nigéria dokonca obsahujú viac kryptoinvestoriek ako mužov. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že v rozvojovom svete existujú menej rôznorodé možnosti pre ženy, aby sa usilovali o finančnú nezávislosť.

Trh s kryptomenami má stále priestor na rast

Zatiaľ čo značná časť národa utráca za kryptomeny, väčšina (66%) ešte neinvestovala.

Ak ideme ešte ďalej, 48% o kryptomenách nevie takmer nič. Zdá sa to ako neuspokojivá štatistika, ale podľa mňa to ukazuje, o koľko väčší je potenciálny trh.

Crypto sa za posledných pár rokov nepopierateľne presťahovalo do hlavného prúdu, ale keďže polovica populácie o tom stále nič nevie, je potrebné zachytiť oveľa väčší podiel na trhu.

Záver

Celkovo to bol pre kryptomeny očividne katastrofálny rok.

Ale štatistiky ako 34% Britov, ktorí vlastnia kryptomeny, ukazujú, ako ďaleko to zašlo. Aj keď je stále potrebné odstrániť rozdiely medzi pohlaviami a takmer polovica populácie nevie nič o tom, čo sú kryptomeny – a ceny sú na mizine – v porovnaní s pred niekoľkými rokmi tu stále existujú určité pozitívne hodnoty.

Zdroje