Používanie a implementácia kryptomien sa v posledných rokoch prudko zvyšuje, keďže kryptomeny sa dostali do hlavného prúdu. S rozširovaním nových mien však prichádza nárast nezákonného používania a zneužívania.

CoinJournal analyzoval správu od Chainalysis , aby zistil, aká rozšírená je krypto kriminalita, aké typy sú najrozšírenejšie a v ktorých rokoch prišli krypto zločinci o najväčšiu sumu peňazí.

Krypto podvody vzrástli v roku 2021 o 82 % na 7,8 miliardy dolárov

72 % z ukradnutých prostriedkov vo výške 3,2 miliardy dolárov bolo stiahnutých z protokolov DeFi

Podiel podvodov na celkovom objeme krypto transakcií klesol o 66 %

A aké zlé je krypto v skutočnosti v porovnaní s podvodmi v trad-fi priestore? Je to všetko prehnané, alebo majú odporcovia pravdu – sú kryptomeny skutočne žumpou pre ľudí so zlými úmyslami?

Trendy krypto kriminality na rok 2022

Čísla sú tu dosť desivé, pričom podľa prieskumu kriminalita založená na kryptomenách dosiahla v roku 2021 14 miliárd dolárov – to je (ne)zdravý nárast zo 7,8 miliardy dolárov v roku 2020.

Ak to však chceme porovnať so sektorom trad-fi, musíme niektoré kategórie odstrániť. Financovanie terorizmu, ekvivalent materiálu darknet a mnohé ďalšie kategórie sú jednoducho príliš široké na to, aby sa dali kvantifikovať vo svete fiat. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že americký dolár nie je taký nedotknutý, aby bol imúnny voči jeho použitiu na nákup drog, platenie za ukradnutý tovar a nespočetné množstvo iných tajných aktivít, ktoré pokrývajú vyššie uvedené kategórie.

Chceme sa tu zamerať na to, či sú zločiny „špecifické“ pre kryptomeny také rozšírené, ako ich mainstreamové médiá robia, a ako sa porovnávajú s trad-fi. Máme tým na mysli podvody, hacky, podvody a čokoľvek podobné. Aj keď to bude nepochybne trochu prirovnanie jabĺk k pomarančom, čo je tak trochu poetická licencia medzi priateľmi?

Krypto podvody a ukradnuté fondy

Ako ukazuje na vyšsie uvedenom grafe, z hľadiska medziročného rastu boli dve kategórie, ktoré nás zaujímali, tiež dvoma najväčšími hýbateľmi: podvody a ukradnuté prostriedky. Podvody vzrástli o 82 % v roku 2021 na 7,8 miliardy USD, zatiaľ čo v roku 2021 boli ukradnuté kryptomeny v hodnote 3,2 miliardy USD – čo je o 516 % viac v porovnaní s rokom 2020.

Takže áno, to nie je skvelé. Ale nebuďme vinní z jednoduchého čítania titulkov – to by nám príliš uľahčilo prácu. Pri hlbšom skúmaní vyniká jedna vec – prevažná väčšina tohto rastu sa odohrala v DeFi, čo je zhodou okolností aj najnovší „pododvetvie“ v rámci krypto-priestoru.

DeFi

72 % z ukradnutých prostriedkov vo výške 3,2 miliardy dolárov bolo stiahnutých z protokolov DeFi. Čo sa týka podvodov, 2,8 miliardy USD zo 7,8 miliardy USD možno pripísať výlučne vyťahovaniu kobercov – klasickému (novému) podvodu v aréne DeFi, pri ktorom zakladatelia vytvoria kryptomenu predtým, ako zničia likviditu a utečú s prostriedkami investorov.

V skutočnosti je celková strata v skutočnosti vyššia, pretože 2,8 miliardy USD zahŕňa iba vyčerpanú likviditu – a nie následnú devalváciu pôvodných tokenov, ktoré vždy krátia > 90 %.

Kontextualizácia čísel

Môžeme teda DeFi povoliť, keď sa rodiaci sa priemysel z ničoho nič prinúti prevziať celý peňažný systém? Zatiaľ čo údaje uvedené vyššie nám hovoria, že podvody a ukradnuté prostriedky kumulatívne vzrástli o 129 % zo 4,8 miliardy USD na 11 miliárd USD, objem transakcií v rámci DeFi vzrástol v rovnakom období o 912 %. Celkový objem transakcií s kryptomenami vzrástol od roku 2020 do roku 2021 o 567 %. Takže pri pohľade cez holistickú optiku, aj keď to určite nie je pekné, pomáha to vykresliť trochu viac farieb.

Na druhej strane, je to úplne v rozpore s tým, čo vidíme vo svete trad-fi?

Táto štúdia od UK Finance ukazuje, že v roku 2019 bolo ukradnutých 1,28 miliardy £ (1,67 miliardy USD) z podvodov s platobnými kartami (kreditné, debetné, platobné karty a karty len z bankomatu). Nižšie uvedený graf zobrazuje výsledky štúdie strát z podvodov online bankovníctva v Spojenom kráľovstve medzi rokmi 2010 a 2020 vo výške 160 miliónov USD v roku 2020. Majte na pamäti, že ide len o bankovníctvo Spojeného kráľovstva, nie globálne. Čísla však blednú v porovnaní s tým, čo vidíme v DeFi, aj keď je to globálne.

Straty z podvodov online bankovníctva v Spojenom kráľovstve, údaje cez Statista

Online bankovníctvo však nie je novinkou, zatiaľ čo DeFi určite áno. Keď bola hystéria živená napínavými meme, iba nahor naratívmi o inteligentnom reťazci Binance (Safemoon), Ethereu (Shiba Inu) a ďalších, maloobchodné peniaze sa nahrnuli, keď sa investori (alebo by sme mali povedať, hazardní hráči) snažili chytiť ďalší rýchla vlna zbohatnutia.

Priestor bol po celý rok močiarom hazardu, ktorý trochu zakrýval základnú hodnotu, ktorú budovali skutočné projekty. DeFi je príliš široké na to, aby sa dalo len tak zapáliť do všetkých týchto projektov spolu, keď niektoré majú za cieľ vytvoriť skutočnú užitočnosť a iné sú jednoducho napodobeninami bez realistických nádejí na vytvorenie niečoho s pridanou hodnotou. A ak je pojem DeFi príliš široký, potom kryptomena určite áno.

Trad-Fi

Musíme sa mať na pozore pred natieraním celého odvetvia DeFi rovnakým štetcom, rovnako ako by sme nikdy nepoškvrnili celý trad-fi sektor pre podobné problémy. Neslávne známy podvod s Wirecard trval desať rokov a vyústil do diery v súvahe vo výške 2 miliárd dolárov, no audítori (KPMG) naďalej fungujú. Inde mal cirkus Bernieho Madoffa za následok odhadovaný podvod vo výške 64,8 miliardy dolárov .

Odhaduje sa, že dokonca aj Jordan Belfort sám spôsobil investorom straty vo výške 200 miliónov dolárov a skončil tak, že ho zvečnil úžasný Leonardo Di Caprio.

V skutočnosti je trad-fi príliš veľká na to, aby sa pokúsila kvantifikovať rozsah strát, veľkosť odvetvia a aký je rast kriminality. Nepredstierajme však, že DeFi alebo kryptomeny vo všeobecnosti sú prvým sektorom vo finančnom priemysle, ktorý bol pošpinený zlomyseľnou činnosťou. Nešťastnou realitou je, že pri tak závratnom raste, aký zažilo krypto, vždy budú existovať pijavice so zlými úmyslami, ktoré sa budú snažiť manipulovať so zmenou vo svoj prospech, najmä ak k tejto zmene dochádza príliš rýchlo na to, aby ju regulátori dohnali.

Rozdiel

Skutočným rozdielom je tu veľkosť jednotlivých heistov, ktoré sú možné v rámci DeFi. Ak si tieto čísla ďalej rozdelíme, uvidíme, že z 2,8 miliardy dolárov za vytiahnutie kobercov, ku ktorým došlo v roku 2021, 90 % pochádzalo z jednej podvodnej burzy – Thodex – ktorej generálny riaditeľ Faruk Fatih Ozer utiekol po tom, čo zákazníkom pozastavil možnosť vyberať finančné prostriedky. Teraz mu v Turecku hrozí 40 000 rokov (!), ak ho úrady niekedy chytia.

Axie Infinity boli nedávno napadnuté za 625 miliónov dolárov, keď sa hacker zmocnil kontroly nad súkromnými bezpečnostnými kľúčmi. Minulý rok sa Poly Network stala obeťou hacknutia za 600 miliónov dolárov, hoci príbeh nabral bizarný zvrat, keď hacker vrátil peniaze a dostal ponuku na miesto hlavného bezpečnostného poradcu.

Hacker s bielym klobúkom v prípade Poly Network nie je ani zďaleka jediným benevolentným počítačovým podvodníkom, pretože spoločnosť SushiSwap bola upozornená na obrovskú zraniteľnosť v ich kóde v hodnote 350 miliónov dolárov hackerom, zatiaľ čo Polygon v skutočnosti zaplatil odmenu 2 milióny dolárov, keď boli nedávno upozornení na chybu, ktorá mohla spôsobiť straty vo výške 850 miliónov dolárov.

Skutočnosť je však taká, že bez ohľadu na to, či je to so zlým úmyslom, je podstatne jednoduchšie vykonať lúpeže takéhoto rozsahu – stovky miliónov dolárov – z vášho notebooku, doma na blockchaine, a nie vo svete trad-fi. . Takže zatiaľ čo celkové čísla klesajú, ako kryptomeny dospievajú, vrátane týchto izolovaných incidentov, peniaze v priestore a potenciál konať anonymne ponúkajú jedinečnú príležitosť.

Je náročné si predstaviť, že lúpeže tohto rozsahu budú vo svete trad-fi príliš často nepovšimnuté, ale opäť sa stávajú – ako sme už spomenuli v niekoľkých prípadoch vyššie.

Pozitívna trajektória

Správa Chainalysis si však všíma zvýšenú schopnosť orgánov činných v trestnom konaní stíhať zločiny, pričom spomína nedávne snahy CFTC vzniesť obvinenia proti niekoľkým investičným podvodom, FBI zlikvidovať plodný kmeň REvil ransomware a sankcionovať OFAC Suex a Chatex – dva Rusko. kryptomenové služby, ktoré sa výrazne podieľajú na praní špinavých peňazí. A toto je oblasť, ktorej sa chceme venovať viac.

IRS tiež oznámili , že v roku 2021 zabavili nezákonne získanú kryptomenu v hodnote viac ako 3,5 miliardy dolárov, americké ministerstvo spravodlivosti zabavilo 56 miliónov dolárov pri neslávne známom podvode BitConnect a ďalších 2,3 milióna dolárov pri výkupnom Colonial Pipeline .

Čoraz častejšie sa orgány činné v trestnom konaní dokázali zamerať na krypto-fiatový most, aby pomohli prenasledovať tieto aktivity. Transparentnosť, ktorú blockchain ponúka, je v skutočnosti problémom v tomto zmysle pre zločincov, pretože „umývanie“ peňazí sa stáva vo veľkom meradle ťažké, keď svet môže sledovať, čo sa deje na blockchaine. Možno je jednoduchšie ho virtuálne presúvať, no ak chcete premostiť fiat, vyžaduje to podstatne viac vynaliezavosti.

Predpovedanie vpred

Ak sa pozrieme na skutočnosť, že objem transakcií s kryptomenami vzrástol od roku 2020 do roku 2021 o 567 % na 15,8 bilióna dolárov, pričom podvody a ukradnuté prostriedky vzrástli len o 129 %, predstavuje to pokles nezákonnej činnosti o 66 % v pomere k objemu transakcií, čo je reprezentatívnejšia metrika, než len izolovaný pohľad na čísla o podvodoch a ukradnutých financiách.

Ak extrapolujeme dopredu a pozrieme sa na prípad, keď objem transakcií v kryptomenách zostane na úrovni 15,8 bilióna dolárov v roku 2022, potom rovnaký 66% pokles podvodov a ukradnutých prostriedkov ako percento objemu by znamenal, že podvody a ukradnuté prostriedky v roku 2022 pristanú 3,7 USD. miliárd, čo je výrazne menej z 11 miliárd dolárov v roku 2020.

Takže bez meteorického rastu v celom odvetví frekvencia takýchto lúpeží v skutočnosti výrazne klesá – čo ukazuje graf nižšie extrapolujúci čísla z roku 2021 na tento rok (odpustite trochu zločinu osí, je to len vizuálne znázornenie!).

Záver

Aby sme to uzavreli, úrady začínajú čoraz viac chápať a kontrolovať predtým divoký západný svet kryptomien. K prenasledovaniu dochádza čoraz častejšie a regulácia prichádza. Čísla naznačujú, že s DeFi a prudkým rastom kryptomien v skutočnosti úmerne klesá počet hackingov a narušenia bezpečnosti. Aj keď je ťažké kvantifikovať, takéto problémy sa samozrejme vyskytujú aj vo svete trad-fi.

Napriek tomu je však veľkosť jednotlivých hackov, ktoré vidíme v kryptomenách, znepokojujúca. Zákazníci musia byť mimoriadne ostražití pri svojich finančných prostriedkoch a obozretní pri svojich postupoch úschovy. Priemysel môže rásť neúprosným tempom a rozsah problému môže byť prehnaný – najmä v porovnaní s podobnými udalosťami vo svete trad-fi – no stále je to problém.

Ale ak budú trendy pokračovať, sme na správnej ceste.