KNC dnes prudko rastie, o 17 % a ešte nekončí: Najlepšie miesta na nákup KNC

KNC je token siete Kyber Network, ktorá prešla rozšírením na desať rôznych blockchainov, integrovala sa s Uniswap v3 a zúčastnila sa nového stimulu pre vývojárov Avalanche. To včera viedlo k 50% zvýšeniu ceny tokenu KNC od Kyber Network.

Dnes pokračovala v raste, pričom v čase písania tohto článku vzrástla o približne 17 %. Táto krátka príručka obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o Kyber Network a KNC, vrátane toho, či a kde kúpiť KNC, ak sa rozhodnete.

Najlepšie miesta na nákup KNC

Keďže KNC je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť KNC pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť KNC práve teraz, postupujte takto:

1. Kúpte ETH na regulovanej burze alebo u brokera, ako je eToro ›

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

2. Odošlite svoj ETH do kompatibilnej peňaženky, ako je Trust Wallet alebo MetaMask

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

3. Pripojte svoju peňaženku k Uniswap DEX

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

4. Teraz môžete vymeniť svoj ETH za KNC

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane KNC.

Čo je KNC?

KNC je token siete Kyber Network, centra protokolov likvidity, ktorý agreguje likviditu z rôznych zdrojov, aby poskytoval bezpečné a okamžité transakcie v akejkoľvek decentralizovanej aplikácii (DApp).

Hlavným cieľom siete Kyber Network je umožniť DeFi DApps, decentralizovaným burzám (DEX) a iným používateľom jednoduchý prístup k fondom likvidity, ktoré poskytujú najlepšie sadzby.

Všetky transakcie na Kybere sú on-chain, čo znamená, že ich možno ľahko overiť pomocou akéhokoľvek prieskumníka blokov Ethereum.

Projekty môžu stavať na Kybere a využívať všetky služby ponúkané protokolom, ako je okamžité vyrovnanie tokenov, agregácia likvidity a prispôsobiteľný obchodný model.

Kyber sa snaží vyriešiť problém likvidity v odvetví decentralizovaných financií (DeFi) tým, že vývojárom umožní vytvárať produkty a služby bez toho, aby sa museli starať o likviditu pre rôzne potreby.

Mám si dnes kúpiť KNC?

Do KNC sa rozhodne oplatí investovať, ak je vaše načasovanie správne. To sa, žiaľ, často nedá vedieť vopred. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Predikcia ceny KNC

Wallet Investor očakáva dlhodobý nárast; konkrétnejšie na 9,2 USD do apríla 2027. 5-ročná investícia vygeneruje výnosy okolo +250 %. Ak do toho teraz investujete 100 dolárov, v roku 2027 budete mať 350 dolárov.

