Krypto phishingové podvody sa oproti minulému roku strojnásobili na 6,6 %

Kľúčové informácie

Percento phishingových útokov, za ktoré sú kryptomeny zodpovedné, sa v roku 2022 viac ako strojnásobilo na 6,6%

Percento phishingových útokov, za ktoré sú kryptomeny, je v porovnaní s celkovou trhovou kapitalizáciou menšie ako v iných odvetviach

Odvetvie platieb utrpelo v porovnaní s rokom 2021 nárast phishingových podvodov o 6,1%.

Regulačné orgány budú skúmať takéto štúdie, ktorých cieľom je vypracovať legislatívu pre stále vznikajúce odvetvie, ale sektory SaaS, sociálnych médií a platieb majú proporcionálne vyšší záznam o phishingu.

Úvod

Každý pozná niekoho, kto naletel na phishingový podvod. Zdá sa, že tieto podvody sú čoraz rozšírenejšie, ale bol som zvedavý, aké je rozdelenie medzi odvetviami a ktoré odvetvia trpia čoraz viac. Okrem toho, keď sa kryptomena často oháňa ako ihrisko pre zločincov a podvody, skutočne čísla podporujú tento predsudok?

Phishingové útoky v roku 2021

V roku 2021 bola kryptomena zodpovedná len za 2% phishingových útokov, ako ukazuje graf nižšie. Dominantnými odvetviami boli finančné služby, sociálne médiá a SaaS/webmail, ktoré spolu prispeli k viac ako 68% útokov.

1. štvrťrok 2021 je však vo svete kryptomien už dávno. Trhová kapitalizácia odvetvia začala v tomto štvrťroku tesne pred 800 miliardami dolárov (po explozívnom raste sa blížila k 2 biliónom dolárov).

Aké sú teda tieto čísla v porovnaní s jedným rokom – 1. štvrťrokom 2022? Trhová kapitalizácia kryptomien bola pri vstupe do štvrťroka 2,2 bilióna dolárov (a potom 2,1 bilióna dolárov na výstupe, v skutočnosti bola relatívne stabilná – krvavý kúpeľ sa začal v 2. štvrťroku). Takže kryptotrh je oveľa väčší a etablovanejší, keďže trhová kapitalizácia bola v roku 2022 2,8-krát väčšia ako na začiatku roku 2021, pomáha to poskytnúť kontext skutočnosti, že phishingové útoky sa v percentách zvýšili viac ako 3-krát z 2 % na 6,6.% za posledný rok.

Úplný graf zobrazujúci všetky odvetvia je uvedený nižšie a ukazuje aktualizovanú pozíciu, ako sa kryptomena stavia oproti iným odvetviam.

Pohyb v porovnaní s inými odvetviami

Ďalším zistením údajov je skutočnosť, že phishingové útoky zamerané na odvetvie platieb vzrástli o 6,1%, a to aj napriek tomu, že odvetvie sa z hľadiska celkovej veľkosti príliš nehýbe.

To vykresľuje ďalší kontext rastu kryptočísla, keďže tento sektor nie je podobný platbám, čo naznačuje, že sa možno stáva viac cieľom phishingových útokov. Vidieť tak prudký skok útokov na platby je však podstatne znepokojujúcejšie ako pohyb v kryptomenách, čo má veľmi skutočný dôvod poukazovať na rast veľkosti odvetvia a na skutočnosť, že regulácia ešte musí dobehnúť.

Veľkosť kontextu odvetvia

Vzhľadom na to, že veľkosť kryptomeny v súčasnosti presahuje niekoľko odvetví v štúdii, je potrebné to zvážiť – veľkosť trhu samozrejme ovplyvňuje, aké bežné sú phishingové útoky.

Odvetvie SaaS/webmailu má skutočne výrazne väčší problém s 20% útokov, no odhadovaná hodnota odvetvia pod 200 miliárd dolárov je ďaleko za kryptomenami. Výskyt útokov na sociálnych sieťach tiež zaostáva za kryptomenami s hodnotou 200 miliárd dolárov, ale 12,5% útokov (a toto číslo bolo severne od 20% v predchádzajúcom roku). Aj platobný priemysel, ako ukazuje graf, je v porovnaní s kryptomenami nepriaznivý.

Záver

Pri hodnotení, čo to všetko znamená tak zmena z 2% na 6,6% za posledný rok viac-menej dá sa očakávať rast odvetvia. Navyše v porovnaní s inými odvetviami sa kryptomeny nezdajú byť odľahlé, pričom množstvo útokov v porovnaní s veľkosťou odvetvia je ďaleko za ostatnými, ako sú SaaS, sociálne médiá a platby.

Údaje teda naznačujú, že kryptomena je trochu nespravodlivo znehodnotená svojou povesťou na divokom západe, napriek tomu, že zostáva problémom.

Nie je možné obísť skutočnosť, že priestor má určite temnú stránku, ak je to len malý podiel všetkých inovácií a pokroku dosiahnutého inde. A je to práve táto temná stránka, ktorá, dúfajme, začne byť brzdená a na čo budú mať regulátori pozorne upreté oči – pri pohľade na čísla a porovnanie s inými odvetviami však kryptomeny nie sú jediné a to dobré výrazne prevažuje to zlé.

Zdroje

2021

2022

Online platobný trh -> Fortune

GlobalNewsWire