Kryptoherná platforma Metacade ma potenciál 10-násobného zisku v roku 2023! Tu je všetko, čo potrebujete vedieť

Investori, ktorí hľadajú potenciálne zisky v roku 2023, boli ohromení správou, že nedávne spustenie presale Metacade vypredalo svoju beta fázu len za tri týždne, pretože investori zainvestovali viac ako 1,12 milióna dolárov do novej kryptohernej platformy.

Keďže presale spoločnosti MCADE naďalej priťahuje obrovský záujem v nasledujúcich presale kolách, predpovedá sa, že skorí investori by sa v roku 2023 mohli tešiť z 10-násobného zisku.

Metacade by mohla byť kúpou roka

Dopredu mysliaci investori a nadšenci kryptoherných hier energicky podporovali Metacade počas presale, čím podporili cieľ platformy poskytovať najkomplexnejšiu škálu online arkádových hier v metaverse.

Po prvom spustení presale akcie MCADE sa token vypredal v beta fáze za tri týždne. Odvtedy sa vyšplhali na 5,30 milióna dolárov. Táto dynamika naznačuje, že hodnota úžitkového tokenu Metacade a mincí v natívnej mene v krátkodobom horizonte prudko vzrastie, pričom v nasledujúcich rokoch možno dosiahnuť obrovské dlhodobé zisky.

Počnúc od 0,008 dolára za token vo fáze beta sa hodnota MCADE zvýši na 0,02 dolára do konca deviatej a poslednej fázy presale. Aj keď to znamená, že skorí investori dosahujú dobré výnosy už len v presale, očakáva sa, že keď bude MCADE k dispozícii verejnosti, bude to slabnúť oproti predpokladanému skoku v hodnote.

Býčí investori boli zvedení obrovským dlhodobým potenciálom Metacade, ktorý je uvedený v ich komplexnom a ambicióznom whitepaper . To v kombinácii so širším predpokladaným výbuchom v sektore GameFi v priebehu nasledujúcich piatich rokov a plánmi postaviť sa v nadchádzajúcich rokoch do centra kryptohier robí z MCADE skvelú vyhliadku na dosiahnutie 10-násobného zisku v tomto roku.

Aké vysoké hodnoty by mohol MCADE dosiahnuť v roku 2023?

Nárast hodnoty MCADE je garantovaný počas trvania presale, čo vyvrcholí v hodnote 0,02 USD za token, keď sa pripravuje na svoje IDO . Minca sa potom spustí na decentralizovaných burzách (DEX), keď sa kupujúci po celom svete budú snažiť získať MCADE.

Prví investori očakávajú výrazný skorý nárast hodnoty MCADE. S obmedzenou fixnou zásobou 2 miliárd tokenov sa očakáva enormný nárast dopytu po MCADE na DEX, čo povedie k celkovému zvýšeniu cien, pretože MCADE sa etabluje ako solídny kryptoherný token.

Pomôcka zabudovaná do tokenu MCADE z neho robí ešte atraktívnejšiu vyhliadku pre investorov, ku ktorej sa dostanú. Očakáva sa, že hodnota môže priniesť 10-násobné zisky s nárastom hodnoty na 0,10 až 0,20 dolára a realistické vyhliadky na rok 2023.

Je kryptomena dobrá dlhodobá investícia?

Medzi rokmi 2016 a 2021 sa globálni držitelia kryptomien za päť rokov zvýšili takmer 60-krát . Hoci sa trhové podmienky v roku 2022 výrazne zmrazili v dôsledku kolapsu niektorých veľkých mien na kryptotrhoch, ako je FTX, a globálnych ekonomických podmienok, počet investorov a platforiem naďalej rastie.

Okrem toho, predpokladá sa, že trh s kryptohrami porastie medziročne približne o 70 %, aby sa do roku 2027 stal odvetvím s hodnotou 63 miliárd dolárov, čo je rast, ktorý má Metacade vďaka svojej bezkonkurenčnej ponuke online arkádových hier skvele využiť.

Kryptosvet je rýchly, s neustále sa zvyšujúcim počtom prípadov používateľov, takže predpovedanie budúcnosti je ťažké. Keďže však krajiny ako Salvador začínajú prijímať kryptomeny ako skutočný spôsob medzinárodných platieb, signály pre kryptotrhy sú neuveriteľne pozitívne.

Čo je Metacade?

Metacade buduje úplne novú platformu hosťujúcu najrozsiahlejšiu škálu online arkádových hier v metaverse a stáva sa prvým projektom svojho druhu, ktorý bol spustený vo svete kryptohier. Metacade, postavený na blockchain Ethereum, bude hostiť širokú škálu titulov typu play-to-earn (P2E), ktoré herným nadšencom umožnia stretnúť sa s podobne zmýšľajúcimi jednotlivcami, vybudovať komunitu a počas hry získavať odmeny.

Projekt založený na komunite, Metacade ponúka hráčom a používateľom celý rad rôznych zárobkových mechanizmov mimo možnosti P2E, pričom členovia sú odmeňovaní za sociálne interakcie s platformou a čoskoro sa budú môcť uchádzať o platené pozície beta testerov v širšom odvetví Web3.

Metacade: riadenie vývoja GameFi

Metacade cieli ďaleko za tradičnú sféru P2E kryptoherných platforiem poskytovaním inovácií v širšom odvetví GameFi prostredníctvom svojej prelomovej schémy Metagrants. Vývojári môžu podávať žiadosti o financovanie na podporu tvorby nových exkluzívnych titulov. Tieto príspevky sa zhromažďujú a prezentujú sa držiteľom tokenov MCADE, ktorí hlasujú za svojich obľúbených.

Odovzdaním kontroly nad hrami, ktoré idú do vývoja komunite, umožňuje Metacade odvetviu GameFi ťažiť z toho, že má na svojej platforme hry, ktoré hráči chcú, a zároveň poskytuje veľmi potrebné skúsenosti s vývojom najtalentovanejším vývojárom hier, aby mohli využívať najnovšie a najlepšie Web3 techniky vo svojej práci, čím udržujú Metacade pred konkurenciou.

Metacade: najlepšia herná kryptomena s 10-násobným ziskom v roku 2023

Presale MCADE predstavuje investorom jedinečnú príležitosť na nákup tokenov v jednom z najzaujímavejších kryptoherných projektov v metavesmíre. Aktuálna cena 0,012 USD vyzerá podhodnotená, dokonca aj v podmienkach dnešného medvedieho trhu.

Vzhľadom na to, že beta fáza sa rýchlo vypredá, odborníci očakávajú, že nasledujúce fázy sa rýchlo vypredajú, vďaka čomu je MCADE token, ktorý si musíte kúpiť pred zvýšením ceny. Keďže 10-násobné zisky vyzerajú v roku 2023 realisticky, nákup teraz maximalizuje výnosy v tomto roku.