Kryptomiliardári prichádzajú o miliardy na kryptomenových trhoch — odborníci predpovedajú, že Metacade bude stúpať

Kryptomiliardári patria medzi tých, ktorí utrpeli najviac pri krachu kryptomien v roku 2022, pričom z hodnoty ich investícií zmizli miliardy dolárov. Keď sa trhy spamätávajú z podávaní žiadostí o bankrot veľkými menami ako sú Luma a FTX, a globálne ekonomiky zápasili s množstvom rôznych výziev, kryptomiliardári sa s hrôzou prizerali, ako hodnota ich majetku takmer cez noc klesla.

Tieto udalosti otriasli dôverou investorov, ale dobrou správou pre kryptomiliardárov a tých, ktorí chcú urobiť prvé kroky do kryptoinvestícií je, že projekty ponúkajú obrovské potenciálne zisky. Jednou z nich je nová blockchain herná platforma Metacade.

Čo je Metacade?

Metacade je prvá svetová virtuálna online herná arkáda, ktorá využíva technológiu blockchain a ponúka hráčom najširšiu škálu herných titulov typu play-to-earn (P2E), ktoré prichádzajú do metaverse. Cieľom projektu je spojiť herných nadšencov na jednom centrálnom mieste, vybudovať komunitu s rovnako zmýšľajúcimi jednotlivcami a zároveň umožniť hráčom a fanúšikom GameFi určiť budúce smerovanie platformy.

Funkcionalita P2E je hlavným lákadlom, ktoré pritiahne herných nadšencov. Na rozdiel od mnohých iných herných platforiem metaverse, ktoré sa spoliehajú na jediný titul, aby prilákali hráčov, komplexná herná knižnica Metacade má niečo pre hráčov každého zrna. Od príležitostných hráčov, ktorí chcú poraziť svojich priateľov v tradičnom súboji, až po seriózneho turnajového hráča. Každý, kto sa zúčastní, môže získať odmeny.

Ako funguje Metacade?

MCADE je mena, ktorá poskytuje palivo pre platformu Metacade. Podporuje každý aspekt projektu, poskytuje finančné prostriedky, ktoré prúdia do peňaženiek hráčov a dodáva impulz na postavenie Metacade do čela hernej revolúcie metaverse.

Príjmy sa vytvárajú prostredníctvom niekoľkých kanálov, z komunít, iné z vonkajších zdrojov. Členovia Metacade môžu investovať tokeny MCADE prostredníctvom stávok, aby sa mohli zúčastniť online turnajov a žrebovaní o ceny. Takto sa môžu podieľať na lukratívnych cenách v rámci schémy Compete2Earn (zarábaj súťažením), a hraním titulov s platenými hrami rovnako, ako by to bolo v reálnej videoarkáde.

Externé financovanie pochádza z reklamy na hube a z predaja priestoru iným vývojárom hier, aby mohli vydávať hry na Metacade prostredníctvom ich programu Launchpad. Od 1. štvrťroka 2024 spoločnostiam Web3 umožnia zverejňovať tie najzaujímavejšie príležitosti na rozvoj kariéry na svojej platforme ako súčasť inovatívnej iniciatívy Work2Earn (zarábanie prácou).

Medzitým môže komunita pristupovať k ďalším zdrojom zárobkov popri primárnom mechanizme P2E. Jedným z nich je úspech v turnajoch Compete2Earn, zatiaľ čo ďalším je platforma Create2Earn, kde sú používatelia odmeňovaní v kryptomenách za sociálne interakcie s hubom. Čím viac obsahu vytvoria, tým viac zarobia – príspevky, ako sú recenzie hier, zdieľanie vedomostí a prispievanie do živých rozhovorov.

Metacade — GameFi inovácie

Jedným z najnovších nápadov, ktoré podnecujú záujem o Metacade, je ich prelomová schéma Metagrants, ktorá posunie platformu do nových výšin a zároveň poskytne podporu pre širší sektor Web3 prostredníctvom propagácie a investovania do nových nápadov.

Vývojárom sa odporúča, aby predložili nápady na exkluzívne nové hry do skupiny, kde o nich môžu hlasovať držitelia tokenov MCADE. Najpopulárnejšie príspevky sú financované z pokladničnej peňaženky platformy, aby sa nápady vývojárov stali skutočnosťou. Schéma sa spustí v 3. štvrťroku 2023, pričom prvý titul bude uvedený na trh v 1. štvrťroku 2024.

Schéma Metagrants tiež podporuje vývojárov pri dosahovaní ich kariérnych cieľov, poskytuje komunite Metacade väčšiu autonómiu pri určovaní smerovania centra a otvára prístup k niektorým z najlepších a najzaujímavejších nových titulov v rámci Web3, s hrami plne podporovanými komunitou, ktoré vypĺňajú arkádu platformy.

Mohol by MCADE dosiahnuť hodnotu 1 $ v roku 2023?

Záujem, ktorý vytvorila Metacade prostredníctvom svojej presale akcie, zaznamenal fenomenálne financovanie vo výške 2,695 milióna dolárov, ktoré sa vyzbieralo len za 7 týždňov. Toto číslo sa teraz šplhá ešte vyššie, keďže investori sa naďalej hrnú do MCADE, čím sa stáva jednou z najlepších kryptoinvestícií roka.

S vypredanou cenou beta kola 0,008 dolára a každým ďalším kolom narastajúcej hodnoty na konečnú úroveň 0,02 dolára po skončení presale sa predpokladá, že keď sa MCADE dostane na burzy, záujem stúpne. S presale investormi, ktorí si ponechávajú svoj podiel, aby zistili, aké zisky sa dajú dosiahnuť, a novými investormi, ktorí sa snažia získať zvyšnú zásobu, predpovede MCADE prerazenia cez hranicu 1 USD v roku 2023 vyzerajú realisticky.

Kúpte si MCADE teraz najlepšia investícia do GameFi v roku 2023

Aktuálna hodnota MCADE je 0,013 USD, vďaka čomu vyzerá podhodnotená, a to aj vzhľadom na súčasné medvedie podmienky na trhu. Veľmi populárna a dobre koncipovaná cestovná mapa v kombinácii s obrovským dlhodobým potenciálom Metacade z neho robí vynikajúcu investičnú príležitosť pre každého, kto hľadá zisky v roku 2023.

Investícia do MCADE síce rýchlo nenahradí stratené miliardy kryptomiliardárov, no predstavuje vynikajúcu investíciu do kryptomien pre každého kryptoinvestora.