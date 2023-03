Kryptonovinky dnes — presale Web3 arkády Metacade prináša neuveriteľných 10.3 miliónov dolárov za 16 týždňov

Presale kryptomeny Metacade zaznamenal veľký úspech, a to je projekt ešte len na začiatku. Dnešné kryptonovinky sa hlbšie zaoberajú touto sľubnou platformou GameFi a analyzujú, kam až by mohla dôjsť kryptoinvestícia do Metacade (MCADE).

Dnešné kryptonovinky — mohol by byť presale kryptomeny Metacade najlepšou kryptoinvestíciou roka?

Najväčšia novinka v kryptosfére sa v súčasnosti týka Metacade – úplne novej platformy GameFi, ktorá medzi komunitou blockchain vyvoláva množstvo humbuku. Presale kryptomeny Metacade rýchlo prilákal $10.3m kryptoinvestícií, pretože je pravdepodobne predurčený na to, aby sa stal jednou z najkomplexnejších platforiem v oblasti blockchain hier.

Dnešné kryptonovinky zdôrazňujú, že každé predchádzajúce kolo fundraisingu pre Metacade bolo úplne vypredané. To znamená, že cena MCADE od počiatočnej beta fázy vzrástla z 0,008 $ na 0,017 $.

Počas presale kryptomeny Metacade uvoľňuje 70 % svojej celkovej ponuky tokenov, čo komunite umožňuje rozsiahle príležitosti zapojiť sa do akcie ešte pred jej koncom. Vzhľadom na to, že do MCADE už prúdi tak vysoká úroveň kryptoinvestícií, pripravuje sa teraz token na významnú dlhodobú price action.

Môže MCADE v roku 2025 dosiahnuť hodnotu 5 $?

Dnešní odborníci analyzujúci kryptonovinky naznačujú, že MCADE by mohol explodovať v roku 2023 a neskôr. Presale kryptomeny MCADE je známkou toho, že sa toho stane ešte viac, pretože projekt sústavne priťahuje významné investície.

Vďaka presale kryptomeny je expozícia MCADE nastavená na dramatický nárast, akonáhle vstúpi na burzy digitálnych aktív. Odborníci preto špekulujú, že do konca roku 2023 by hodnota MCADE mohla vďaka tomuto nárastu investičných príležitostí dosiahnuť 1 $ za token.

Platforma Metacade bude spustená v roku 2023 a rozsiahla ponuka projektu bude dokončená v roku 2024. Vďaka zavedeniu prevratného výberu výnosových mechaník kryptomien a rozsiahlych výhod pre komunitu Metacade sa očakáva, že počas tejto doby priláka značné množstvo užívateľov.

V rokoch 2024 a 2025 by Metacade mohol zažiť veľký úspech. Na budúcom býčom trhu by MCADE mohol prilákať obrovské množstvo kryptoinvestícií, čo by vďaka deflačnej tokenomike projektu vyhnalo cenu tokenu MCADE až na 7 $. To by znamenalo neuveriteľný 350-násobný nárast od konca presale kryptomeny — nárast, ktorý by mohol konkurovať ostatným najúspešnejším projektom GameFi na Web3.

Čo je Metacade?

Metacade je najväčšia blockchain herňa. To znamená, že ponúka najrozsiahlejšiu zbierku hier typu play-to-earn ( P2E ), akú je možné kdekoľvek na blockchain nájsť, pričom každý titul ponúka integrovanú finančnú odmenu pre hráčov.

Okrem toho sa Metacade stane centrálnym strediskom pre všetkých užívateľov Web3. Bude zobrazovať najnovšie trendy v blockchain hraní a prepájať svoju komunitu novými a vzrušujúcimi spôsobmi.

Metacade tiež ponúka používateľom rozsiahly zárobkový potenciál nad rámec metaverse herne. Ten bude zahŕňať Play2Earn, Compete2Earn, Create2Earn a Work2Earn, pretože Metacade prináša komplexné riešenie GameFi využívajúce technológiu blockchain.

Ako MCADE funguje?

Metaverse arkáda ponúkne príležitostné, aj súťažné hranie, pretože tu používatelia môžu hrať sólo alebo sa stretnúť v hodnotených súťažiach. Turnaje s plateným vstupom ponúknu víťazom veľké kryptografické cenové pooly, a tak si súťaživí hráči môžu vyskúšať svoje zručnosti v boji o slávu.

Komunitné centrum Web3 bude zobrazovať dnešné kryptonovinky a najlepšie nové blockchain hry v tejto oblasti. Bude tiež odmeňovať tvorcov obsahu prostredníctvom funkcie Create2Earn, ktorá bude používateľom prinášať finančné stimuly, keď budú zverejňovať recenzie hier, zdieľať alfaverzie a komunikovať s ostatnými členmi komunity.

Funkcia Work2Earn na Metacade prepojí nové pracovné miesta pre kryptomenových nadšencov a umožní komukoľvek naštartovať kariéru v blockchain. Work2Earn bude zahŕňať brigády, role na voľnej nohe a pozície na plný úväzok v niektorých z najhorúcejších spoločností Web3 — čo je masívne hodnotná ponuka, ktorej sa žiadna iná platforma GameFi nevyrovná.

MCADE posúva blockchain hranie na ďalšiu úroveň

Dnešné kryptonovinky, ktoré informovali o tom, že Metacade prilákal 10.3 miliónov dolárov za 16 týždňov, nie sú žiadnym prekvapením. Metacade skutočne mení pravidlá hry a bude priamo financovať ďalšiu vlnu vývoja hier.

Program Metagrants poskytne herným vývojárom investície v ranej fáze vývoja pri vytváraní nových P2E hier pre užívateľov blockchain. Bude zahŕňať hlasovací proces, v ktorom komunita Metacade rozhodne, ktoré nové tituly sú najlepšie, čo znamená, že najžiadanejšie P2E tituly môžu byť uvedené do metaverse herne pre komunitu.

Oplatí sa MCADE kúpiť?

Presale kryptomeny MCADE by mohol byť najlukratívnejšou príležitosťou tohto roka. Vďaka obrovskému zárobkovému potenciálu zabudovanému do platformy a nebývalo vysokej cenovej predikcii v dôsledku dnešných kryptonoviniek vyzerá Metacade ako významný doplnok kryptoinvestičných portfólií. Môžeme iba očakávať, že tento hype sa bude zvyšovať s tým, ako presale v marci vstúpi do záverečnej fázy.

Metacade je ukážkovým príkladom silnej kryptoinvestície počas kolísavých trhových podmienok, pretože jeho dlhodobý potenciál od ukončenia presale kryptomeny je obrovský.