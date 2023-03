Kryptosprávy ukazujú, že trh sa rozširuje, no investori sa napriek tomu hrnú do Metacade

Začiatok roka 2023 zaznamenal ďalšie pozitívne známky zlepšenia pre kryptotrhy po väčšinu roka 2022. Hoci súdiac podľa určitých pohybov cien a kryptosprávy za posledné týždne, trh zaznamenáva aj známky stagnácie.

Aj keď sa trhy môžu meniť rýchlejšie, ako dokážu držať krok s kryptosprávami, jedna vec, na ktorej sa všetky kryptospravodajské weby zhodli, je záplava obrovského záujmu, ktorý sa intenzívne zameriava na presale nového projektu s názvom Metacade .

Tento projekt vzbudzuje záujem naprieč celou kryptoscénou, v nemalej miere vďaka revolučným plánom uvedeným v jeho nedávno vydanom whitepaper . Pozoruhodná stratégia Metacade by mohla viesť k tomu, že prevezme vedúcu úlohu v explozívnom vývoji GameFi, ktorý sa očakáva v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov, a prinesie obrovské výnosy pre držiteľov jeho úžitkového tokenu, MCADE.

Metacade: potenciálne jedna z najlepších kryptomien, do ktorých sa dá teraz investovať

Skúsení investori oceňujú, že najlepší čas na zapojenie sa do projektu a na generovanie obrovských výnosov, o ktorých každý sníva, je v počiatočných fázach presale. Ak získajú tokeny čo najskôr, môžu investori vyrobiť na významný rast a teraz sa táto príležitosť môže zmeniť na neuveriteľné zisky.

Je veľmi zriedkavé, aby ste mohli včas investovať do projektu s takým vysokým potenciálom, ale Metacade je jednoznačne projekt, ktorý spadá do tejto kategórie. Určite to vysvetľuje, prečo projekt zaznamenal neuveriteľne vzrušenú presale akciu, ktorá už za prvých 16 týždňov vyzbierala bezprecedentných 10,2 milióna dolárov, pričom presale je teraz v 6 fáze.

Vďaka tomu, že GameFi prináša všetky výhody decentralizovaného financovania (DeFi) na herný trh v hodnote 200 miliárd USD, má Metacade potenciálny celkový adresný trh (TAM) s 3 miliardami hráčov po celom svete – počet cieľových zákazníkov, o ktorých väčšina projektov môže len snívať.

Môže MCADE v roku 2025 dosiahnuť hodnotu 5 $?

Vzhľadom na to, že bol stanovený úžasný potenciál projektu, mnohí sa teraz zaoberajú tým, ako vysoko by mohol MCADE vyrásť. Vzhľadom na to, že mnoho projektov na poli GameFi už vykázalo vysoké výkony, môžu ponúknuť určité vodítko, pokiaľ ide o minimálnu cenu pre budúcnosť MCADE.

Ak sa pozrieme späť na ceny kryptomien na vrchole býčieho trhu v roku 2021, projekt GameFi Axie Infinity dosiahol trhovú kapitalizáciu okolo 10 miliárd dolárov. Zdá sa, že Metacade pohodlne prekoná výkonnosť ekosystému Axie Infinity, a vzhľadom na to, že token MCADE ťaží z iba 2 miliárd tokenov vo svojej ponuke, viedlo by to k cene MCADE vo výške 5 $.

MCADE by samozrejme mohol ísť ešte ďalej, ale vzhľadom na to, že 5 $ za MCADE predstavuje 250-násobok oproti cene na konci presale, mohlo by to stále znamenať neuveriteľné zisky pre investorov, ktoré sú dostatočne pútavé, aby sa dostali k projektu včas.

Čo je Metacade?

Metacade je neuveriteľný nový projekt, ktorý sa stavia do centra revolúcie GameFi. Tím Metacade načrtol svoje plány na vybudovanie najväčšej herne svojho druhu, ktorá by mohla mať obrovský vplyv na spôsob, akým ľudia hrajú hry.

Projekt má robustný systém odmien, ktorý hráča odmeňuje za to, že si užívajú hry všetkého druhu, bez ohľadu na to, či je ich preferovaný herný štýl príležitostný alebo viac kompetitívny. Platforma tiež ťaží z radu chytrých dizajnových rozhodnutí, ako je rozšírenie odmien na nehráčske aktivity, ktoré sú prínosom pre ekosystém. Vďaka vytvoreniu týchto systémov by podľa mnohých mal Metacade v priebehu času zaznamenávať stabilne silný nárast používateľov.

Projekt využíva úžitkový token s názvom MCADE, ktorý umožňuje fungovanie jeho ekosystému, pričom token funguje ako mena pre všetky výmeny hodnôt v rámci platformy a má aj množstvo praktických prípadov využitia.

Metacade môže byť neuveriteľnou investičnou voľbou

Nadchádzajúce roky budú pravdepodobne predstavovať dlhšie obdobie, kedy Metacade začne byť lídrom kryptografického trhu a bude dominovať kryptosprávam. Očakáva sa, že jeho predpokladaná užívateľská základňa bude masívna a akonáhle bude platforma neskôr v tomto roku uvedená do prevádzky, bude existovať značný dopyt, ktorý cenu tokenu zvýši. To spolu s tokenomikou prívetivou pre investorov a možnosťami stávkovania znamená, že Metacade má neuveriteľne dobrú pozíciu, aby mohol využiť svoju víziu.

Užívatelia, ktorí budú schopní získať MCADE počas jeho zbesilého presale (teraz zostávajú už len 3 fázy), majú pred sebou pravdepodobne vzrušujúci rok vo svete cien kryptomien. Vzhľadom na to, že si stále viac investorov uvedomuje neuveriteľný potenciál platformy, je takmer isté, že sa presale skôr ako neskôr vypredá.