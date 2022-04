Kubánska centrálna banka udelí licenciu poskytovateľom virtuálnych aktív

Centrálna banka Kuby (BCC) oznámila, že bude poskytovať licencie kubánskym aj medzinárodným poskytovateľom služieb virtuálnych aktív vrátane organizácií, jednotlivcov alebo právnických osôb. Táto rezolúcia v španielskom jazyku bola zverejnená aj na kubánskom oficiálnom vestníku.

Oprávnené licencie však budú platné jeden rok, po ktorom môžu byť predĺžené o druhý rok.

